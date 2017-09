Leert een metselaar straks nog wel metselen?

Het middelbaar beroepsonderwijs tobt met zijn opdracht. Moet het studenten voorbereiden op bestaande beroepen, of op beroepen die nog niet bestaan? Moet de programmeur alle computertalen kennen of moet hij in staat zijn om de talen te leren kennen die hij later nodig heeft?

Lees verder na de advertentie

De opdracht om vakmensen op te leiden in een arbeidsmarkt die snel verandert, is geen gemakkelijke. Toch moet vakmanschap de kern blijven van het mbo, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau naar aanleiding van een vandaag gepubliceerd onderzoek naar de toekomst van het mbo. Ook als dat ten koste gaat van taal en rekenen.

In andere woorden: een metselaar moet kunnen blijven metselen. Zestig procent van de mbo-docenten is er niet gerust op dat het mbo dat blijft leren aan studenten. De docenten vrezen dat de traditionele rol van opleider van vakmensen verdwijnt. De aandacht voor taal- en rekenvaardigheden zou in veel gevallen zijn doorgeschoten.

Algemene vaardigheden Die vrees lijkt niet ongegrond. Gisteren signaleerde het Maastrichtse Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) dat de in 2012 ingevoerde 'competentiegerichte kwalificaties', die zich meer richten op algemene vaardigheden, een negatief effect hebben voor jongeren die willen werken. Zij zijn vaker werkloos dan de afgestudeerden die 'traditioneel' onderwijs kregen. "Daar zou ik niet direct consequenties aan verbinden", reageert Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland ("het mbo is onze hofleverancier") en van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Binnen de SBB denken onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. "De afgestudeerden die het ROA heeft onderzocht zaten in de periode dat de kwalificatiestructuur werd ingevoerd. Toen was het nog een beetje zoeken. Daar zijn we nu doorheen." De opdracht voor het mbo is divers: het moet mensen niet alleen opleiden voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het ver­volg­on­der­wijs en goed burgerschap Het mbo heeft, meer dan het hoger beroepsonderwijs, te maken met een enorm diverse groep studenten. Opleidingen op niveau 2 zijn anders dan opleidingen op niveau 4 en de beroeps begeleidende leerwegen (bbl) trekken een ander type student dan de beroeps opleidende leerwegen (bol). Bbl'ers hebben een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgen daarnaast vaak een dag in de week les. Bol-studenten lopen tijdens hun opleiding een of meer stages bij een bedrijf of organisatie.

Driedubbele opdracht Daarnaast is de opdracht die het mbo heeft divers: het moet mensen niet alleen opleiden voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het vervolgonderwijs en goed burgerschap. Die driedubbele opdracht zorgt voor spanning. Specifieke vakkennis – over programmeren, metselen of het installeren van een badkamer – is noodzakelijk. Maar voor 'blijvende inzetbaarheid in de toekomst' zijn andere vaardigheden ook nodig, aldus het SCP. Ook voor een soepele overstap naar het hbo is het handig om te leren studeren, snel te kunnen rekenen of lange lappen teksten te kunnen lezen. Werkgevers vragen van afgestudeerden dat zij zowel vakkennis hebben als algemene vaardigheden Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland. "Er is altijd discussie geweest over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die zal er ook altijd zijn", zegt Van Straalen. "Werkgevers vragen van afgestudeerden dat zij zowel vakkennis hebben als algemene vaardigheden. Niemand is uitgestudeerd na het behalen van zijn diploma. Elke mkb'er weet dat je met een startende werknemer nog wat jaartjes te gaan hebt voor die helemaal op de toppen van zijn kunnen functioneert."

Dalende werkloosheid over hele linie Het onderwijs is statisch; voor een vakkenpakket is aangepast, is een instelling jaren verder. Onhandig, want de arbeidsmarkt verandert snel. "Dat is soms ingewikkeld", zegt Van Straalen. "Maar ik ben positief over de samenwerking en over de ontwikkelingen die we de komende jaren gaan zien in de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We komen uit een periode waarin de afstand tussen die twee veel groter was." Van Straalen maakt zich geen zorgen over de baankansen van mbo'ers en krijgt daarin gelijk van het ROA. De werkloosheid onder afgestudeerde mbo'ers is over de hele linie gedaald. In 2016 had vijf procent van de mbo'ers anderhalf jaar na afstuderen geen baan, in 2015 was dit nog acht procent. Het ROA waarschuwt wel dat hier een deel verborgen werkloosheid in zit. Meer dan een derde (36 procent) van de werkende mbo'ers zou meer uren willen werken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.