Leerlingen Calvijn College moeten schoolexamens deze week inhalen

In zijn hand heeft hij een papiertje. Hayri Evirgen loopt met zijn vrouw Dilek het Amsterdamse Calvijn College uit. Op het papiertje valt te lezen wat er deze week staat te gebeuren voor hun 15-jarige zoon Ahsem. Terwijl andere eindexamenkandidaten vorige week woensdag al hoorden of ze waren geslaagd of niet, liet zijn examenuitslag op zich wachten. Vandaag hoorde Ahsem dat zijn school verplichte examens nooit heeft afgenomen. Hij moet ze deze week alsnog maken.

67 andere leerlingen zitten in hetzelfde schuitje. “Hij heeft heel veel stress”, zegt Evirgen (41) over zijn zoon. Ze waren al een beetje in de zomermodus thuis, vertelt Evirgen. “Maar nu is dat helemaal weg.”

Ahsem is een van de 77 vmbo-k-leerlingen van het Calvijn College die vorige week de mededeling kregen dat hun examenuitslag op zich liet wachten wegens ‘problemen van administratief-technische aard’. Aanvankelijk leek het erop dat een aantal cijfers niet op tijd was ingevoerd en een enkele toets niet was gemaakt. Na verder onderzoek van de Inspectie van Onderwijs bleek dinsdagavond dat “bij bijna alle vakken zijn toetsen niet gemaakt”, zegt Lucas Stassen, woordvoerder van de school. 68 leerlingen moeten deze week in totaal 180 schoolexamens inhalen. Ook worden alle centrale examens nog een keer nagekeken, nadat uit een steekproef van de Inspectie was gebleken dat bij sommige examens te veel punten waren gegeven.

De sfeer bij het Calvijn College is gespannen. Al ’s ochtends stonden er journalisten met camera’s op de stoep. Directeur Hassan el Hachhouchi wil ze absoluut uit de school weren. “De leerlingen moeten tussen deze vier muren veilig zijn.”

De leerlingen reageren opvallend constructief op alle problemen, zegt woordvoerder van de school Lucas Stassen. “Natuurlijk zijn ze boos en verdrietig, maar ze accepteren het ook. Daar hebben we echt bewondering en respect voor.”

Op de vraag hoe het mis heeft kunnen gaan is nog geen antwoord. Stassen: “Die vraag hebben we even geparkeerd. Eerst willen we dit proces goed afronden.” Deze week zijn alle gemiste schoolexamens, volgende week kunnen leerlingen toetsen herkansen. Op 2 juli hoopt het Calvijn College alle leerlingen de examenuitslag te kunnen geven.

Vorig jaar werden op het VMBO Maastricht de examens van 353 leerlingen ongeldig verklaard nadat uit onderzoek van de Inspectie misstanden bij de schoolexamens naar voren waren gekomen. Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn er structurele problemen met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van schoolexamens.

