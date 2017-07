Leer de buurt kennen, ga eens kamperen in een stadspark

Als Roderik Schaepman door zijn buurt fietst 'groet hij zichzelf een ongeluk'. Sinds hij in 2013 in het Amsterdamse Oosterpark de eerste buurtcamping optuigde, kent hij zijn buurtgenoten beter dan ooit. Vijf jaar later is het initiatief geëxplodeerd: in liefst dertien stadsparken zetten buurtgenoten deze zomer een weekend lang hun tentjes op.