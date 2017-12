Leenstra en Ter Mors plaatsen zich als eerste voor Olympische Spelen

Een Olympisch Kwalificatie Toernooi is voor niemand leuk, zei Ireen Wüst voorafgaand aan het toernooi. Zeker de toppers, waartoe ook Wüst behoort, kunnen alleen maar verliezen. Maar toen de uitslag van de duizend meter vanmiddag op de borden kwam, stonden daar gewoon de ‘vertrouwde’ drie namen: Jorien Ter Mors, Marrit Leenstra en Ireen Wüst. In die volgorde, en dat was misschien ook wel de verwachte volgorde.

Na afloop was er bij de nummer vier, Letitia de Jong, amper teleurstelling, ook was het verschil met Wüst maar een tiende. Ze had toch ook al niet veel verwacht, vertelde ze in de stille catacomben van Thialf. “Voor de laatste rit stond ik tweede. Dan moeten Marrit en Ireen nog. Dan weet je: die gaan er sowieso wel onderdoor.”

Dat gebeurde, al was het nipt. Wüst, die derde werd, was langzamer dan de tijd waarmee ze in november in de wereldbeker in Heerenveen elfde werd. Winnares Ter Mors was zelfs acht tienden trager dan dan begin vorige maand.

Ter Mors en Leenstra plaatsten zich zodoende voor de Olympische Spelen. Ook Wüst kan zich waarschijnlijk wel opmaken voor haar vierde Spelen op rij. Voor haar is de duizend meter een bonusafstand. Haalt ze een startplek, dan is dat mooi meegenomen. Zij zal gezien haar betere mijl en drie kilometer wel een startplek verdienen. Met haar derde plek is een eerste stap gezet naar misschien wel vijf afstanden op de Spelen.