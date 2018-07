Leendert Nieuwenhuizen (1930-2018) kreeg als elfjarige een last op zijn schouders die nooit vervaagde

Na al die jaren kan zijn zoon Peter het benzinestation in Dordrecht nog zo voor de geest halen. Als zijn vader er kwam tanken, stak de pompbediende met een brede lach zijn duim naar hem op. Zijn nieuwe duim, door Leendert Nieuwenhuizen aan zijn verminkte hand gezet. Dat gebaar van dankbaarheid gaf veel voldoening.

Meestal ziet een chirurg zijn patiënten niet terug. Leendert in de jaren zestig, een pioniersfase van de chirurgie in het protestants-christelijke streekziekenhuis van Dordrecht, vaak wel. In zijn dubbele woning aan de Reeweg Oost hield hij spreekuur aan huis.

Die informele omgeving schiep tussen behandelaar en patiënt de band die hij met de verzakelijking van de hulpverlening zag verwateren. Het was de tijd dat dankbare patiënten uit omliggende dorpen in de dagen voor Kerstmis op de stoep stonden met een zelf geschoten haas of een handgemaakte kaas.

Leendert Nicolaas Nieuwenhuizen werd op 27 mei 1930 geboren in Malang, in toenmalig Nederlands-Indië. Zijn vader Pieter zat in de crisisjaren zonder werk, en was met zijn vrouw Anna via de christelijke zending verhuisd naar Malang. Als mulo-leraar bood hij zijn gezin met zeven kinderen een ongekende weelde. Een kokkie, djongos (huisbediende), chauffeur, kebon (tuinman) en baboe (kinderoppas) namen Anna zoveel werk uit handen, dat ze zich geheel kon toeleggen op de ontwikkeling van de kinderen.

Het waren tropenjaren, zeker in combinatie met de aandacht voor zijn vrouw en vier kinderen en vele sociale activiteiten. Toen hij na 25 jaar dienst in het Refaja Ziekenhuis (als hoofd van een maatschap en opleider van arts-assistenten) een baan als geneeskundig adviseur bij het Gak accepteerde, voelde dat als pensioen.

Als pas afgestudeerde tweede chirurg (in een team van twee) kon hij de nieuwste technieken introduceren die hij in het Haagse Ziekenhuis Zuidwal had geleerd van dr. Kuijjer, de latere hoogleraar voor wie hij veel bewondering had. Van specialisatie was geen sprake. Vaatchirurgie, orthopedie, kop/halsprothese, osteosynthese, urologie, plastische chirurgie, je moest van alle markten thuis zijn. En tegen een stootje kunnen. Na een dag opereren kon er 's avonds een spoedoproep zijn.

Geruchten sijpelden door dat vader gevangen zat in Batavia, het huidige Jakarta. De elfjarige Leendert werd met zijn twee jaar oudere zus Rie door moeder erop uitgestuurd om hem per brief te vragen hoe zij moesten overleven. Het was een wonder dat de kinderen hun vader vonden na een treinreis van 800 kilometer.

Moeder Anna en haar zeven kinderen restten twee kleine kamertjes. Er werd ineens honger geleden. Bij gebrek aan boter werden pannenkoekjes gebakken in gesmolten kaarsvet. Snel opeten was het devies anders plakte de stollende paraffine in je mond, was een bekende familieanekdote.

Achter de piano prikkelde zij hun muzikale interesse. Boy, zoals Leendert werd genoemd, zou altijd piano blijven spelen. Spelend op plantages en in de bergen voelde hij zich als in een paradijs. Tot in 1941 Japanse troepen Nederlands-Indië bezetten, zijn vader werd afgevoerd, hun wijk omheind en andere Europeanen werden geïnterneerd in hun woning.

Opdracht

De ontmoeting zou bepalend zijn voor zijn verdere leven. Hij kreeg van zijn vader een brief mee, en de opdracht: 'Zorg voor moeder en je broertjes en zusjes'. Met die loden last op de schouders keerde Leendert terug naar Malang.

Zijn vader werd tewerkgesteld aan de beruchte Birmaspoorlijn in Thailand. De opdracht was een onmogelijke. In 1944 werd het gezin in een geblindeerde trein weggevoerd naar een kamp in Semarang. Met vooruitziende blik had Anna voor haar kinderen van oude gordijnen rugzakjes gemaakt, zodat ze een matrasje en een setje foto's konden meenemen.

Leendert en zijn jongere broertje Jan werden in het jongenskamp Bangkong tewerkgesteld. In de verzengende hitte bewerkten de jonge tieners met de patjol, een hakschoffel, het land voor groente voor het nabijgelegen vrouwenkamp Lampersari, waar de rest van het gezin zat. Of ze moesten lijken het kamp uitdragen. Ze hadden geluk met bejaarde mannen als wachters. Zij stonden pauzes toe als er geen Japanners in de buurt waren.