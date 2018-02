Leegloop bij hulporganisatie Oxfam houdt aan na seksschandaal

Het kantoor van de 86-jarige oud-aartsbisschop liet donderdag weten dat hij ‘diep teleurgesteld is door de mogelijke misdrijven’ bij Oxfam. Eerder deze week zegden al actrice Minnie Driver en muzikant Baba Maal de samenwerking met Oxfam op.

Lees verder na de advertentie

De organisatie ligt onder vuur omdat medewerkers tijdens een missie in 2010 na een aardbeving in Haïti prostituees bezochten, onder wie minderjarigen. Vervolgens kwamen meer van zulke misstanden aan het licht, onder meer in Tsjaad.