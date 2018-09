Leasen van een privé-auto neemt een forse vlucht

Er staat geen maat op de groei van de private autoleasebranche. Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (NVA) telde Nederland eind 2015 nog 36.000 private lease-auto's. Een jaar later was dat al 64.000 en twee jaar later was de markt nog eens met 61 procent gegroeid naar 103.000 auto's. "En halverwege 2018 is de inschatting dat dit aantal is gestegen naar boven de 125.000", zegt Renate Hemerik, directeur van de NVA.

Bij privé-lease kunnen klanten voor een vast maandbedrag in een nieuwe auto rijden. Op de brandstofkosten na zijn de overige kosten zoals reparaties, onderhoud, schadeherstel, verzekering en afschrijving bij de leaseprijs inbegrepen. Het fenomeen heeft de snelle lift naar boven genomen sinds 2015. Toen kwamen leasemaatschappijen met een verdienmodel voor privé-lease. Dat ging gepaard met reclamecampagnes om het grote publiek te bereiken. Zelfs elektronicaconcern Mediamarkt ging een samenwerking aan met een leasemaatschappij, waardoor plots, naast wasmachines, ook auto's stonden te glimmen op tal van plekken in de winkels.

Door het enorme aanbod en de verschillende voorwaarden die aanbieders hanteren is nauwelijks zicht te krijgen in wat nu een verstandige deal is

Aanbieders buitelen inmiddels over elkaar heen om een positie op de lucratieve markt te veroveren. Ze adverteren met vanafprijzen van onder de 200 euro. Vooral kleine modellen zoals de Opel Karl, de Kia Picanto of de Peugeot 108 zijn in trek. Maar ook een Tesla is te leasen. Als de consument maar betaalt.

Toegankelijker "Het is een combinatie van factoren waardoor leasen zo in de lift zit", vertelt Hemerik: "Het is toegankelijker geworden, de branche is erin geslaagd een aantrekkelijk product te bieden en de consument staat er voor open, die wil zorgeloze mobiliteit." Nadelen zijn er ook. Door het enorme aanbod en de verschillende voorwaarden die aanbieders hanteren is nauwelijks zicht te krijgen in wat nu een verstandige deal is. "In het begin konden we door de bomen het bos niet zien met al die regeltjes", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Hemerik: "Daarom is het Keurmerk Private Lease in het leven geroepen met voorwaarden die de branche samen met de Consumentenbond heeft opgesteld onder toezicht van de Ser. Dat is het enige dat de consument duidelijkheid en bescherming biedt!" Onafhankelijk is de Consumentenbond overigens niet: op de site biedt de organisatie zélf ook auto's aan via privé-lease. Of die dienst aanslaat kon de bond gisteren nog niet goed inschatten. Wel spreekt de woordvoerder van de Consumentenbond van een 'ingewikkelde markt': "Lees daarom goed de voorwaarden. Stel je raakt je baan kwijt, kom je dan bijvoorbeeld van je contract af? Dat is niet bij ieder privéleasecontract het geval. "En bedenk vooraf hoeveel kilometers je ongeveer gaat rijden. Leasemaatschappijen werken met kilometerbundels. Ga je over een bepaald aantal kilometers heen, kan leasen duur uitpakken. Wie aan leasen begint moet goed rekenen." Of de groei van privé-lease leidt tot grotere of kleinere verkeersstromen durft Bert van Wee, hoogleraar Transport aan de TU Delft, niet te zeggen: "Bij mijn weten is er nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of het mobiliteitsgedrag van mensen die privé een auto leasen, gaat veranderen. Ik denk niet veel. Misschien heeft het een licht remmend effect als je over je kilometergrens heen gaat, omdat dit flinke financiële consequenties kan hebben." Van Wee denkt dat de populariteit van privé-lease eerder iets anders bevestigt, namelijk de opkomst van de deeleconomie. In de autobranche experimenteren sommige fabrikanten al met vergelijkbare initiatieven. Het Chinese automerk Lynk & Co, partner van Volvo, kondigde in maart aan dat het in Europa auto's gaat bouwen die je zowel kunt kopen, lenen als delen. Als een soort Spotify of Snapcar voor privé-lease. Ook op de elektrische Polestar, een dochtermerk van Volvo, kun je een abonnement nemen. Van Wee: "Ik zou me kunnen voorstellen dat een auto leasen de overstap naar het delen van auto's gemakkelijker maakt en er geleidelijk aan voor zorgt dat we de binding verliezen die we nu met onze eigen auto hebben."

