Le Pen wil verder onder nieuwe naam om Front National-imago te veranderen

Na de nederlaag tegen Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezing heeft Le Pen hard gewerkt om haar autoriteit binnen het FN te handhaven. Enige aanpassing van de koers en een nieuwe naam moeten volgens analisten helpen voorkomen dat veel kiezers de partij blijven associëren met racisme en antisemitisme. Het maakt tevens de samenwerking met andere partijen gemakkelijker.

De legale en illegale immigratie zijn niet meer draaglijk Marine Le Pen

Alle partijleden mogen nu per post stemmen over de voorgestelde naamswijziging en de uitslag wordt over anderhalve maand verwacht. “Ons doel is duidelijk: macht”, zei Le Pen. “Oorspronkelijk waren we een protestpartij. Tegenwoordig kunnen we zonder twijfel een regeringspartij zijn.”

De partij stelt zich onder Marine Le Pen gematiger op dan onder het decennialange leiderschap van haar vader Jean-Marie Le Pen. Maar de partij blijft wel fel tegen de komst van immigranten. “De legale en illegale immigratie zijn niet meer draaglijk”, aldus Marine Le Pen.

De partij-aanhang werd in Lille ook toegesproken door Steve Bannon, oud-adviseur van de Amerikaanse president Trump. Bannon verzekerde hen dat ze afstevenen op de macht: “Jullie zijn onderdeel van een wereldwijde beweging. We hebben de geschiedenis aan onze kant.”