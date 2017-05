Le Pen en Macron pakken elkaar hard aan in tv-debat

Alle belangrijke thema’s kwamen aan bod: veiligheid, gezondheidszorg, de Europese Unie en de werkloosheid van 10 procent. De strategie van Le Pen tijdens het tv-debat verschilde niet veel van die van haar campagne: aanvallen en het voortouw nemen.

Ze beschuldigde Macron ervan veel te makkelijk om te gaan met extremisten en enkel op te komen voor het belang van grote bedrijven. Hij zou Frankrijk ‘op willen kopen’. Le Pen beloofde gepensioneerden niet te laten vallen en meer sociale voorzieningen te garanderen. Op de vraag hoe Le Pen dat gaat financieren, ging ze niet in. Ook niet toen Macron haar drie keer in de rede viel. Het toont de verhoudingen tussen de twee kandidaten. Daarover zei Le Pen tegen Macron: “Speel niet met mij, speel geen leraar en leerling, het is niet mijn ding”.

Buitenlandse relaties Ook over de relatie met Duitsland en Rusland lagen de twee enorm met elkaar overhoop. Le Pen beschuldigde Macron ervan zich zwak op te stellen tegenover bondskanselier Merkel. "Europa zal geleid worden door een vrouw. Door mevrouw Merkel of door mij." Over de relatie met Rusland zei Macron dat het land nou eenmaal een belangrijke speler is in het wereldtoneel. "Maar ik zal nooit toegeven aan de Russische dictaten." Le Pen maakt het niet uit. "Frankrijk zal gerespecteerd blijven als het Frankrijk blijft. Rusland heeft nooit enige vijandigheid getoond naar Frankrijk, de relatie met Rusland kan me niets schelen." Het debat ging er zo fel aan toe, dat de twee presentatoren moeite hadden zich verstaanbaar te maken. Aan het einde haalde Macron de beschuldigingen dat Le Pen gefraudeerd zou hebben nog even aan. Le Pen wordt voor verdacht 5 miljoen euro te hebben gefraudeerd. Op haar beurt suggereerde Le Pen dat Macron tegoeden in het buitenland heeft staan. Europa zal geleid worden door een vrouw. Door mevrouw Merkel of door mij Marine Le Pen

Peilingen Dat het debat de verkiezingsuitslag van zondag uiteindelijk zal bepalen, lijkt niet voor de hand te liggen. Maar het heeft ongetwijfeld invloed op de groep zwevende kiezers (zo’n 18 procent). De liberale Macron die de belasting op arbeid wil verlagen, gaat nog altijd aan kop in de peilingen met 59 procent, maar het verschil met Le Pen (41 procent) wordt kleiner ten opzichte van anderhalve week geleden. Het debat van vanavond was de eerste keer dat de twee presidentskandidaten rechtstreeks met elkaar in discussie gingen. Dat veel Fransen (zo’n 25 miljoen) aan de buis gekluisterd zaten, heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de twee niet afkomstig zijn van traditionele partijen. De vader van Marine Le Pen behaalde in 2002 de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, maar rivaal Jacques Chirac weigerde op tv met hem in debat te gaan vanwege zijn extremistische denkbeelden.

