Le Maire en Hoekstra kijken niet terug, alleen de toekomst van Air France-KLM telt

De bewindslieden spraken elkaar anderhalf uur op het Franse ministerie van financiën. Na afloop legden zij in de hal van deze imposante betonnen vesting aan de Seine zorgvuldig op elkaar afgestemde verklaringen af. “Wij hebben goed kunnen praten”, zei Le Maire als eerste. “Wat nu telt is de toekomst. Ons doel is om van Air France-KLM de beste luchtvaartmaatschappij van de wereld te maken.”

Lees verder na de advertentie

Hierop nam Hoekstra - in het Frans - het woord. “Wat wij gedaan hebben”, zei hij verwijzend naar zijn omstreden geheime aandelenaankoop, “toont juist ons commitment aan dit bedrijf. Het is onorthodox, maar wij hebben het gedaan omdat wij willen dat Air France-KLM beter presteert en ook omdat beide landen in staat moeten zijn om hun vitale belangen te verdedigen.”

Dat de strijdbijl is begraven blijkt uit de steun die de ministers uitspraken voor alle besluiten van 19 februari, waaronder de herbenoeming van KLM-baas Elbers

Om te onderstrepen dat zij een nieuw hoofdstuk beginnen in de turbulente geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij, kondigde het duo aan dat ze een werkgroep instellen die de samenwerking tussen Air France en KLM moet stroomlijnen.

Die werkgroep, met daarin namens Nederland Christiaan Rebergen, de thesaurier-generaal van het ministerie van financiën, moet zich buigen over de organisatie en de samenstelling van de top van het bedrijf en de afspraken. Daarnaast kijkt de werkgroep naar de zogenoemde staatsgaranties, die in 2003 zijn afgegeven toen Air France KLM overnam, over de positie van Schiphol en de werkgelegenheid.

Pieter Elbers Dat de strijdbijl is begraven blijkt ook uit de steun die Le Maire en Hoekstra uitspraken voor alle besluiten die de top van Air France-KLM nam op 19 februari. Daaronder de herbenoeming van KLM-baas Pieter Elbers. Franse media meldden eerder dat die volgens ambtenaren van Le Maire door het Nederlandse powerplay opnieuw op de tocht stond. Deze ‘nucleaire optie’ verschrompelde in een oogwenk tot een ordinair gerucht. Ondanks alle nadrukkelijk geafficheerde eensgezindheid is duidelijk dat er tussen de Nederlandse en de Franse tak van de luchtvaartmaatschappij een diepe kloof gaapt die niet zomaar is gedicht. Na zijn optreden met Le Maire stond Hoekstra nog even de vaderlandse media te woord in de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Daar hamerde hij opnieuw op het belang van vooruitkijken. De verbetering van de concurrentiepositie van Air France-KLM is volgens Hoekstra nu het allerbelangrijkste. “En dan heb ik het niet alleen over Air France maar over Air France-KLM. Als je kijkt naar alle deelnemers op het Europese speelveld dan is er zeker ruimte voor verbetering.”

Uit de droom De Canadese topman Ben Smith - eerder in Nederlandse ogen nog een vijand die onze Pieter Elbers eruit zou werken - en het overige management moeten volgens Hoekstra nu in alle rust de gelegenheid krijgen om een sterker bedrijf te bouwen. Nederlanders die graag zouden zien dat de regering KLM uit de greep van Air France bevrijdt, wil Hoekstra uit de droom helpen: er is geen heil voor KLM buiten deze holding. “Die discussie is helemaal klaar, wij maken samen een succes van deze groep.” De nieuwe werkgroep is geen foefje om de aandacht af te leiden van de vijandigheid tussen beide onderdelen, bezweert Hoekstra. Ze is ook geen toezichthouder die zich met alles zal bemoeien. “Concreet zal de werkgroep kijken naar hoe het verder moet met de staatsgaranties en de manier waarop de onderneming wordt geleid.” Dat betekent - nog concreter - dat staatsgaranties harder moeten, beaamt Hoekstra. Want daar was het de Nederlandse regering allemaal om te doen. “Wij hebben deze aandelen niet zomaar gekocht. Pas na heel veel overleg en het doorspreken van allerlei varianten is deze stap gezet.”

Lees ook:

Waarom de staat stiekem een flink aandeel in Air France-KLM kocht De staat heeft een flink aandeel in Air France-KLM gekocht. Het kabinet had er onvoldoende vertrouwen in dat Nederlandse belangen binnen de combinatie overeind blijven.