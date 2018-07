Lawson Craddock, de onverzettelijke nooit-opgever

In de Ronde van Zwitserland van 1997 brak hij zijn sleutelbeen, twee weken later stond hij doodleuk aan de Tourstart: met twaalf schroeven in zijn schouder.

Twaalf schroeven! Door je botten! Dát spreekt een 11-jarige tot de verbeelding. Wát een vent. Maar vooral: wát een sport. Tom Dumoulin ging volle bak tijdens het WK tijdrijden in 2016, ondanks het resoneren van zijn gebroken pols tegen dat tijdritstuur. Cancellara fietste in 2015 door met twee gebroken ruggenwervels. Afstappen in het geel? Jamais.

En nu is daar Lawson Craddock, die rondfietst met een gescheurd schouderblad. Hij viel zaterdag. Er zijn er die willen dat Craddock subiet afstapt. Zijn moeder, ongetwijfeld, en wielerjournalist Thijs Zonneveld, die opmerkte dat bij elke ondoordachte pedaaltrap het herstel verder uit zicht raakt.

Goed voor je merk

Nou, ondoordacht? Craddock staat plots in de schijnwerpers. Goed voor je merk, voor je sponsor, voor je contractbesprekingen. Craddock maakte zaterdag na de finish, omringd door fotografen, allerminst haast het bloed van zijn gezicht te spoelen. Het is een Amerikaan. Die snappen dat soort dingen. Image is everything.

Ook u denkt inmiddels dat deze onverzettelijke nooit-opgever een onverwoestbare reus van staal is. In werkelijkheid is hij een mannetje van nog geen zeventig kilo zonder bovenarmen. Hij is een crowdfundactie gestart, waarmee al 30.000 dollar is opgehaald voor een noodlijdende wielerbaan in zijn thuisstad Houston. Voilà: een nieuwe held. Een nieuw verhaal, waarmee talloze 11-jarigen wereldwijd verliefd kunnen worden op het gekkenwerk dat wielrennen heet.

In Ongeschoren Benen schrijven fietsminnende Trouw-redacteuren Joris Belgers, Niels Markus en Koos Schwartz vanaf de bank over tourgerelateerde randzaken. U vindt ze in ons dossier Tour de France.