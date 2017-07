Laura H. mag haar proces thuis afwachten

Het Openbaar Ministerie (OM) was tot vorige week nog bang dat zij terug was gekomen om een aanslag te plegen, maar concludeerde tijdens de laatste zitting op 20 juli dat daar geen aanwijzingen voor zijn. Wel wordt ze nog verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen voor deelname. Het afgeronde onderzoek naar haar voorbereidingen en gesprekken, lijken dat te bevestigen.

Onder voorwaarden

Zelf was Laura H. niet aanwezig tijdens de rechtszitting, maar haar advocaat Michiel Pestman is opgelucht. Sinds ze vorig zomer in Nederland arriveerde, verbleef ze op de terroristenafdeling in Vught. Ze zou het zwaar hebben in de gevangenis. Pestman had al maanden vergeefs geprobeerd haar vrij te krijgen. Volgens hem wordt H. namelijk veel strenger aangepakt dan andere vrouwelijke Syriëgangers die zijn teruggekomen.

H. beweert onder druk te zijn gezet door haar gewelddadige man. H. mag op 1 augustus de gevangenis verlaten. Op 12 oktober, ruim twee maanden later begint de rechtszaak tegen haar weer. Ze zal dan opnieuw worden vastgezet. Tot die tijd moet ze een enkelband dragen en voldoen aan vijftien strenge voorwaarden. Zo moet ze op een op een bepaald adres verblijven en mag ze met sommige personen geen contact hebben. Ze moet gesprekken voeren met een psychiater en mag niet met de media praten.

Met haar 27-jarige man Ibrahim I. en hun twee jonge kinderen, is H. vertrokken naar het door IS uitgeroepen kalifaat. Laura is met de hulp van haar vader, die haar via een lokale Duitse organisatie en met tienduizend euro vrij kon krijgen, teruggekomen.

