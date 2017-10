Las Vegas-schutter schoot 9 minuten lang en hing camera's in hotel

Uit de persconferentie bleek hoe uitgebreid de 64-jarige Stephen Paddock zijn bloedbad had voorbereid. Zo blijkt hij in en buiten zijn hotelkamer op de 32e verdieping, camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie eraan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt, aldus Lombardo tijdens een persconferentie.

Bovendien had Paddock verschillende vuurwapens voorzien van een zogeheten bump stock, waardoor hij er in korte tijd veel kogels mee kon afvuren. Bij elkaar zijn er op drie locaties, waaronder zijn hotelkamer, 47 vuurwapens gevonden.

De autoriteiten ver­dui­de­lijk­ten dat er 58 overleden slachtoffers zijn, naast de schutter.

Agenten hebben volgens hem 'honderden levens gered' door achter de schutter aan te gaan, in plaats van te wachten op een zwaarbewapend SWAT-team. "We hebben geleerd van Columbine, PULSE en andere grootschalige schietpartijen dat we ons moeten richten op het uitschakelen van de verdachte", zei de politieman volgens de krant Las Vegas Review-Journal.

Paddock pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer, maar schoot daarvoor nog door de deur van de ruimte. Hij raakte daarbij volgens de sheriff een beveiliger, die gewond raakte. Onderzoekers hebben bijna alle slachtoffers geïdentificeerd. Van drie personen is nog niet duidelijk wie het zijn. Over de nationaliteiten van de slachtoffers is niets bekend gemaakt.