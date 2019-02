Langzaam kiezen steeds meer meisjes voor de blubber

De wielen zorgen voor kringelstrepen over het besneeuwde middenterrein. Acht meiden, tussen de acht en vijftien jaar, hebben lak aan het asfalt van de officiële wielerbaan. Deze donderdagavond, met een temperatuur iets onder het vriespunt, crossen ze direct rechtdoor over het gras, naar de plek waar ze het warm kunnen krijgen: de heuvel aan de andere kant van de baan.

Hier, bij wielervereniging R&TC Buitenlust in Helmond, trainen zij in het gelige licht voor de laatste keer dit seizoen op hun veldritfiets. Eigenlijk is het veldseizoen vorige week afgelopen, maar voor de foto komen ze graag nog een rondje rijden. Dat het terrein besneeuwd is en er op het asfalt een laagje ijs ligt, maakt ze niet uit. Het heet toch niet voor niets veldrijden?

De meiden zijn met zijn twaalven binnen een club van honderd leden. Ze zijn een nieuwe generatie, van wie Nina (8) de jongste is. Zij hoeft de moeilijkste oefeningen niet te doen. Dat komt nog wel.

Gouden jaren

Een andere generatie start zaterdag op het wereldkampioenschap veldrijden in Denemarken. De Nederlandse elitedames zijn favoriet. Onder hen Marianne Vos, die opgaat voor haar achtste wereldtitel. Zij gaf het zelf al aan, voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Zij voelt zich misschien wel even goed in vorm als tijdens haar ‘gouden’ jaren in het veldrijden tussen 2008 en 2014, maar winnen is niet meer zo eenvoudig voor Vos: de rest is beter geworden.

De rest, dat is inmiddels vooral de concurrentie uit Nederland. Het laatste Europees kampioenschap, begin november in Rosmalen, was er wederom een voorbeeld van. Niet alleen was er een clean sweep bij de elitevrouwen, ook bij de beloften blonk het hele ­podium uit in oranje.

Zijn de meiden in Helmond de nieuwste Mariannes, Annemaries en Lucinda’s? Wellicht, al is daar nog niemand mee bezig, vertellen ze in een kringetje in het clubhuis. Wielrennen is vooralsnog gewoon leuk. Veldrijden is ook niet dé sport: veelal wordt het veld in de zomer afgewisseld met de weg, en omgekeerd. Ook is het geen mountainbiken, dat eveneens vooral een zomersport is.