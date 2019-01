Langzaam dringt bij de bewoners door dat ze alles kwijt zijn

Van de tien mensen die zondag gewond raakten door een explosie in een portiekflat van drie verdiepingen in de Jan van der Heijdenstraat in het Haagse Laakkwartier liggen er nog vier in het ziekenhuis, meldde maandag een woordvoerster van de gemeente.

Speurhonden zochten in de nacht van zondag op maandag nog lang in het puin om te zien of er nog mensen onder lagen. Dat bleek niet het geval. In totaal haalde de brandweer vier mensen onder het puin vandaan. Het laatste slachtoffer, een 28-jarige man, werd kort na middernacht op zondagavond bevrijd, hij zat al acht uur vast en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer is hij door de vloer van de woonkamer gezakt na of tijdens de explosie en in een soort kruipruimte bekneld geraakt. Daardoor duurde het lang voor hij kon worden bevrijd.

Omwonenden en hun huisdieren die niet terug kunnen naar hun woning, zijn opgevangen in een hotel in de stad

De politie begon maandag een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Vermoedelijk was het een gasexplosie, denkt de brandweer. Maar hoe die kon gebeuren is nog geheel onduidelijk.

Door de kracht van de explosie is de voorgevel van het pand ingestort en raakten meerdere woningen ernstig beschadigd. Bewoners van de direct getroffen panden mochten maandag vanwege instortingsgevaar niet meer naar hun persoonlijke bezittingen zoeken en zijn alles kwijt. De sloop van de woningen waar de explosie plaatsvond, is direct begonnen.

Vanwege de instabiliteit van omliggende panden werd het gehele woonblok met ruim veertig woningen ontruimd. Nadat de brandweer een aantal huizen veilig verklaarden, konden sommige bewoners van de verderaf gelegen panden maandag wel weer naar hun flats terugkeren.

Omwonenden en hun huisdieren die niet terug kunnen naar hun woning, zijn opgevangen in een hotel in de stad. Zij worden ondersteund door het Rode Kruis en Slachtofferhulp, meldt de gemeente. De gemeente stelt per gezin een zogenoemde ‘casemanager’ beschikbaar die hen zal helpen bij de schadeafhandeling en het zoeken naar vervangende woonruimte.

De Haagse Burgemeester Pauline Krikke ging maandagochtend op bezoek bij de opvanglocatie voor bewoners van de getroffen panden. “Na de eerste grote schrik dringt nu langzaam in alle hevigheid door wat ze hebben meegemaakt en wat hun is overkomen”, zei burgemeester Krikke na afloop.

