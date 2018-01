Langzaam draait Trump de klok terug

Bijna was het eerste jaar van zijn presidentschap voor Donald Trump roemloos geëindigd. Op het nippertje kon hij vorige week zijn handtekening zetten onder het eerste grote wetgevende project van hem en zijn partij, de belastinghervorming.

Veel andere verkiezingsbeloften leden schipbreuk door onenigheid onder de Republikeinen - de afschaffing van Obamacare - of stuitten op bezwaren van rechters - het inreisverbod voor moslims, dat transformeerde tot een inreisverbod voor inwoners van een paar landen.

Maar een presidentschap is meer dan het aangenomen krijgen van opzienbarende wetten. Op allerlei gebieden zet de president de toon, zo niet een stempel. Langzaam maar zeker, zeggen zijn critici, draait Trump de klok terug. Langzaam maar zeker, zo geloven zijn aanhangers, maakt hij Amerika weer groots.

Maar bracht hij werkelijk verandering?

1 Milieu: industrie krijgt meer greep op onderzoek

In november werden 21 wetenschappers uit de adviesraad van milieu-agentschap EPA gezet. Volgens de door Donald Trump benoemde nieuwe directeur, Scott Pruitt, werd hun onderzoek soms gefinancierd door EPA, en dat zou tot belangenverstrengeling leiden. Hun opvolgers verkeerden niet in die positie: hun onderzoek wordt gefinancierd door de industrie.

Het is een ontwikkeling die Adam Beitman het ergste doet verwachten voor volgend jaar. Hij is de woordvoerder op het kantoor in Washington van de Sierra Club, een 125 jaar oude vereniging van natuurliefhebbers, met drie miljoen leden. De Sierra Club werd ongeveer tegelijk geboren met het systeem van nationale parken in de VS. Oprichter John Muir bepleitte met succes die status voor Yosemite in Californië. Dit jaar viel er ook op dat gebied een tegenvaller te noteren: de Sierra Club lobbyde tevergeefs tegen de verkleining door de regering-Trump van het door president Barack Obama ingestelde nationale park Bears Ears Monument in Utah.

Toch is de balans van 2017 niet zo slecht als je zou denken, zegt Beitman. "Natuurlijk heeft Trump een ongekende serie aanvallen gepleegd op de wetenschap, op het milieu-agentschap EPA, op alles wat te maken heeft met klimaatverandering. Maar we zien een even sterke reactie waar staten en steden het stokje hebben overgenomen. Beloften van Californië, van steden in het hele land, om naar 100 procent schone energie te gaan."

De milieumacht van de federale regering is beperkt. Dat zie je volgens Beitman in de steenkoolsector. "Sinds de verkiezingen is van alweer 25 kolencentrales de sluiting aan gekondigd. Veel van dat beleid is nu eenmaal lokaal beleid. En de prijs van duurzame energie daalt snel. Windenergie groeit ook in de plaatsen die vertegenwoordigd worden door de ergste klimaatontkenners, zoals Texas en de staat van EPA-directeur Scott Pruitt, Oklahoma."

Staten en steden voeren vaak hun eigen milieubeleid, tegen de federale regering in

De landelijke macht die Trump wel heeft op milieugebied, is geconcentreerd in de EPA, en die is wel degelijk aan de slag gegaan. "Het verlenen van de vergunning voor de Keystone-pijpleiding bijvoorbeeld. En het afschaffen van de nieuwe regel dat bij het afgraven van bergen voor steenkool het afval op een zekere afstand van een waterloop moet blijven."

Komend jaar komt er nog veel meer onheil bij. "Ze zullen doen wat ze kunnen om hun bondgenoten in het bedrijfsleven ter wille te zijn, en wij gaan daar heel lang de gevolgen van ondervinden."