Lange celstraf plus tbs in zaak-Anne Faber: een tweekoppig monster?

De gedachte aan een levenslange gevangenisstraf is zeker bij de officieren van justitie opgekomen. Vooral vanuit het idee dat de maatschappij maximaal tegen Michael P. (28) beschermd moet worden. Maar, was de conclusie bij het OM, wil je dat bereiken, dan is levenslang geen geschikte straf. Daarom formuleerde de officier van justitie afgelopen dinsdag een eis van 28 jaar plus tbs met dwangverpleging voor het verkrachten, ontvoeren en ombrengen van de Utrechtse Anne Faber.

Dat levenslang niet volstaat als middel om een verdachte zo lang mogelijk van de straat te houden, is op zichzelf al een opvallende redenering. Levenslang is tenslotte in principe een leven lang in de cel. Er is wel iets veranderd. Sinds Nederland door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers werd getikt dat niemand uitzichtloos mag worden opgesloten, is de wet aangepast. Iemand moet nu na 25 jaar zicht kunnen krijgen op reïntegratie, waarna twee jaar later een verzoek tot gratie kan volgen. De officier van justitie lijkt daarop in te spelen. "Dat zou kunnen betekenen dat Michael P. op termijn zonder behandeling terug kan keren in de maatschappij", zei hij. En dat wil het Openbaar Ministerie voorkomen.

Toch is dat een opmerkelijk betoog, vindt Jeroen ten Voorde, docent strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Het OM wekt volgens hem hiermee de indruk zich uit te spreken tegen die nieuwe regeling rond levenslanggestraften. "Het zal bedoeld zijn om de slachtoffers en de boze samenleving tegemoet te komen, maar daarmee gaat het OM wel in tegen democratisch tot stand gekomen beleid."

Bovendien lijkt het OM te denken dat het recht op zicht op terugkeer in de samenleving tot gevolg heeft dat iemand die nog gevaarlijk is zomaar naar buiten mag, aldus Van Hattum. Ook dat is onjuist. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Zo doet het Pieter Baan Centrum onderzoek naar iemands geestelijke gesteldheid en adviseert een commissie over de aanvraag. En dat gaat alleen nog over het starten van een reïntegratietraject. Voordat een levenslanggestrafte echt vrijkomt, moet de minister nog altijd eerst gratie verlenen. En dat is sinds de jaren tachtig, afgezien van gratie bij een terminaal zieke, niet meer gebeurd.

De strafeis tegen P. verraste ook Wiene van Hattum. Ze is docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf. "Het OM lijkt te denken dat een levenslanggestrafte geen recht heeft op behandeling. Dat klopt niet. Als behandeling nodig is om perspectief te krijgen op reïntegratie, dan moet iemand die kunnen krijgen. Ook dat volgt uit de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens."

Berouw

Van Hattum: "Als in het reïntegratietraject blijkt dat een verdachte nog steeds geen berouw toont, of zijn delict nog niet heeft verwerkt, dan wordt hij heus niet terug de maatschappij in gestuurd. Er zal dan eerst van hem verlangd worden dat hij meewerkt aan behandeling."

Terug naar Michael P.. Hij ging al eens de fout in toen hij rond zijn twintigste twee tienermeisjes onder bedreiging van een mes verkrachtte. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een lange celstraf - in hoger beroep 11 jaar - maar kreeg geen tbs opgelegd omdat hij weigerde inzicht te geven in zijn persoon. Omdat in de gevangenis werd opgemerkt dat hij psychische problemen had, kreeg hij in de tussentijd wel een behandeling. Al vroegen zijn advocaten zich dinsdag in de rechtbank hardop af of die behandeling wel juist was.

Verdachte Michael P. © ANP

In ieder geval kwam P. in de laatste fase van zijn straf in een kliniek in Den Dolder terecht. Daar ging het in september 2017 opnieuw gruwelijk mis toen hij Anne Faber belaagde, weten we nu. Het roept de vraag op wat je als samenleving met zo'n verdachte moet. Is het rechtssysteem daar wel op ingericht?

Het OM zet in de strafeis één element voorop: dit keer moet P. wel behandeld worden. En hij moet daar verplicht aan meewerken. Vandaar de 'terbeschikkingstelling met dwangverpleging'. Dat er daarnaast 28 jaar celstraf is geëist, komt door de behoefte aan vergelding vanuit de samenleving.

Hoewel de meeste tbs'ers korter dan twee jaar de cel in moeten voordat zij behandeld worden, is zo'n lange straf ook weer niet uitzonderlijk. Om een voorbeeld te noemen: Alex L. kreeg vorig jaar bij het hof in Leeuwarden 30 jaar cel opgelegd met tbs voor de moord op zijn vriendin en de doodslag en verkrachting van haar dochter.

Ik kan me nog een tijd herinneren dat we twaalf jaar celstraf voor de treinkapers bij De Punt erg lang vonden Wiene van Hattum

Toch zit er spanning tussen die lange celstraf en een tbs-maatregel. Met de wens iemand tbs op te leggen zegt justitie eigenlijk: je bent niet helemaal verantwoordelijk voor je daden, want er is sprake van een ernstige stoornis en daarvoor moet je behandeld worden. Maar de wens tot vergelding voorkomt vervolgens dat die behandeling snel kan beginnen. Doorgaans zitten verdachten eerst twee derde van hun straf uit voordat de tbs-kliniek om de hoek komt kijken.

Een snelle berekening in het geval van P. - uitgaande van de strafeis; op 17 juli zal blijken wat de rechtbank daarvan vindt - zou betekenen dat hij nog bijna 19 jaar de cel in moet (nog afgezien van de vier jaar van de vorige straf die hij moet uitzitten omdat hij opnieuw de fout in ging) voordat een behandeling in de gesloten kliniek begint. En dat terwijl deskundigen telkens benadrukken dat hoe sneller een behandeling start, hoe groter de kans is op succes.

"De officier van justitie zegt bij de eis tegen Michael P. dus eigenlijk: 'U bent ziek, maar u mag pas over 19 jaar naar de dokter'", aldus Tjalling van der Goot, advocaat bij Anker & Anker. "Hier op kantoor noemen we de combinatie van een lange gevangenisstraf én tbs een tweekoppig monster."