Landverschuivingen en overstromingen in Sri Lanka, zeker 150 doden

Er wordt de komende drie dagen in het midden van het land nog eens honderd millimeter regenval voorspeld. Naast de meer dan 100 vermisten, zijn zo'n 95 mensen gewond geraakt. In totaal ondervinden zo'n 500.000 mensen schade of hinder van het noodweer, aldus The Guardian.



Gebrek aan schoon water en elektriciteit en de eindeloze regen bemoeilijken reddingswerkzaamheden. Volgens persbureau Reuters zitten mensen vast op de bovenste verdieping van hun huizen, terwijl het water blijft stijgen. Levensbenodigdheden worden per boot naar inwoners van getroffen dorpen gebracht. Sommige gebieden, zoals kustgebied Galle, hebben nog helemaal geen noodhulp gekregen omdat ze slecht te bereiken zijn.



Sri Lanka heeft zowel buurlanden als de Verenigde Naties om hulp gevraagd. Volgens het leger zijn er 2.000 militairen ingezet om de politie te helpen bij reddingswerkzaamheden.



Het regenseizoen in Sri Lanka duurt van mei tot september. Hoewel overstromingen niet ongebruikelijk zijn, is in het land sinds 2003 niet zo veel regen gevallen.

