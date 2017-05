Landstede-basketballer Nick Oudendag: ‘Wij moeten de eerste klap uitdelen’

Nick Oudendag komt op zijn slippers en een grijze trui vol gaten de sporthal in Zwolle binnen. Het is vrijdagmiddag, twintig uur nadat hij met zijn club Landstede tegenstander Leiden heeft weggespeeld in de beslissende halve finalewedstrijd in de Dutch Basketball League.

Oudendag, dertig jaar en 2.10 meter hoog, babbelt wat, lacht, oogt relaxed. Dat heeft hij nodig, zegt hij. Altijd en overal ontspanning zoeken. Belangrijk, want vandaag staat alweer wedstrijd één in de finale gepland. Tegen Donar uit Groningen, bekerwinnaar en de torenhoge favoriet in het eigen MartiniPlaza. Volle dagen, maar Oudendag houdt ervan.

Oudendag: “Er was wel een feestje, maar dan vooral omdat onze Amerikaan J.T. Tiller jarig was. Er zat geen alcohol bij. Wel appeltaart.”

“We zitten lekker in een ritme. In de play-offs laten de scheidsrechters wat meer toe. Het gaat harder, het moet scherper. Daar hebben wij nu aan kunnen werken. Donar heeft elf dagen rust gehad. Wij zijn misschien vermoeid, maar het doet er minder toe. Het gaat om het gevecht. Wie wil het liefste winnen?”

Wat zijn jullie kansen tegen Donar, de ploeg die in de competitie ver bovenaan eindigde?

“We moeten eerlijk zijn. In principe wordt Donar kampioen. Wij hebben een keer van ze gewonnen, maar in alle andere wedstrijden, waaronder de bekerfinale, waren we kansloos. Maar we krijgen in ieder geval de kans. Landstede heeft nog nooit een prijs gewonnen. Nu kunnen we er om spelen. Daar doe je het voor.”

Het bereiken van de finale in de Nederlandse basketbalcompetitie is ook voor Oudendag zelf bijzonder. In 2014 maakte hij nog deel uit van het Nederlands team dat voor het eerst sinds 1989 het EK haalde. Daarna ging het sportief mis. Hij belandde op een zijspoor, stopte in 2015 helemaal met basketbal.

Nick Oudendag (links). (Foto: Annet van Raalten, Sportief Zwolle) © RV

Hij kreeg via zijn vader een baan als supporterscoördinator bij voetbalclub Vitesse (“Ik moest zorgen dat die gasten rustig bleven”), maar zat er te veel achter het bureau, vond hij. Bij een trainingskamp in China, en later in Los Angeles, vond hij het basketbalplezier terug, maar de clubs stonden niet in de rij. Noodgedwongen werd hij daarom vuilnisman. Om 06.00 uur naar de afvalstortplaats in Duiven en hup, de vrachtwagen op. “Was gezellig hoor. Lekker weer, beetje ouwehoeren.”

Uiteindelijk kwam hij afgelopen zomer terug in de basketbalwereld. Een appje, van Landstede-coach Herman van den Beldt, gaf de doorslag: ‘Wat zijn jouw ambities voor aankomend seizoen?’ Oudendag: “Toen antwoordde ik: Kampioen worden met een of ander team.”

Het begint bij mij. Als ik fysiek niet aanwezig ben, zal dat uitstralen naar het team Nick Oudendag

Inmiddels hangt er in de kleedkamer van Zwolle een bordje boven zijn zitplek met de tekst ‘The heart’. Om maar aan te geven dat hij het hart is van het team. De grote center, die normaal gesproken de fysieke gevechten onder de basket moet uitvechten, moet voor de eerste keer lachen. “Dat maakt me wel trots.”