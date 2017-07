Landen rond de Stille Oceaan in de greep van Noord-Koreaanse raketdreiging

Jarenlang waren het twee min of meer gescheiden trajecten. Aan de ene kant werkten Noord-Koreaanse ingenieurs aan het verbeteren van hun rakettechnologie. Met iedere afgeschoten ballistische raket leerden zij meer over de hoogwaardige techniek die nodig is om een projectiel over grote afstand te vervoeren. Hoewel de gisteren afgeschoten raket slechts 930 kilometer ver kwam, werd hij afgeschoten tot een enorme hoogte van meer dan 2500 kilometer. Die kracht betekent dat de raket in werkelijkheid een bereik heeft van duizenden kilometers.

Tegelijkertijd zaten kernfysici niet stil en ontwikkelden de Noord-Koreaanse atoombom steeds verder door. Hun belangrijkste uitdaging: een grote 'ruwe' atoombom zo compact maken dat deze bovenop een langeafstandsraket geplaatst kan worden.

Noord-Korea vordert nu angstwekkend snel om die twee trajecten met elkaar te verknopen. Sterker nog, Pyongyang zegt via het staatspersbureau dat het gisteren afgeschoten projectiel een groot en zwaar kernwapen over een lange afstand kan vervoeren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un klopt zich op de borst: "De langdurige confrontatie met de Amerikaanse imperialisten is in de laatste fase aangekomen. Het is tijd dat [het Noorden] zijn moed toont aan de V.S."

Áls Noord-Korea er inderdaad in slaagt een kernkop op een intercontinentale raket te plaatsen, heeft het land een belangrijk strategisch doel behaald. Aartsvijanden Zuid-Korea, Japan en vooral de V.S. liggen dan onder schot met een atoomwapen en worden daarmee feitelijk een gijzelaar van Pyongyang.

Amerika en zijn bondgenoten hebben amper middelen om op te treden. Een preventieve aanval op het groter gegroeide Noord-Koreaanse raketarsenaal wordt vrijwel zeker beantwoordt met een invasie van het Zuiden. In korte tijd zullen daarbij enorme aantallen (burger-)slachtoffers vallen. Handelssancties en diplomatieke veroordelingen blijken al jaren tandeloze tijgers, waarmee de Noord-Koreaanse vorderingen niet gestuit konden worden. Gisteren schoot buurland Zuid-Korea zelf direct enkele raketten af, als reactie op de Noord-Koreaanse lancering.

De Amerikaanse president Trump vestigde zijn hoop op China, maar dat is zinloos geworden, lijkt hij te zeggen op Twitter.

De Verenigde Staten

De grote steden aan de Amerikaanse Oost- en Westkust vallen naar alle waarschijnlijkheid nog niet onder het bereik van Noord-Korea's raketten, maar een groot deel van het dunbevolkte Alaska wél.

Een belangrijker, maar verder weg gelegen mogelijk doelwit is de Amerikaanse staat Hawaii, middenin de Stille Oceaan. Het is nog onduidelijk of de eilanden gehaald kunnen worden door de Noord-Koreaanse raketten, maar zeker is dat het om militaire redenen een belangrijk doel is. Daarvandaan worden immers Amerikaanse troepen in de hele Stille Oceaan regio aangestuurd. Ook liggen er veel Amerikaanse oorlogsbodems.

Een ander mogelijk doelwit is de Amerikaanse militaire basis op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Deze basis valt al binnen bereik van de Noord-Koreaanse raketten. Op het eiland leggen geregeld Amerikaanse marineschepen aan, ook is er een vliegbasis waar de Amerikaanse luchtmacht vaak lange afstandsbommenwerpers gestationeerd heeft.