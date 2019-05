Landelijke ov-staking zorgt voor vroege ochtendspits en verbaasde toeristen

Het is deze dinsdagochtend al vroeg druk op de weg vanwege de landelijke staking. De regen helpt daar ook niet bij. Rond kwart over zeven vanochtend stond er volgens Rijkswaterstaat 170 kilometer file op de weg. Dat is volgens een woordvoerder 'wat drukker dan anders op dit tijdstip, maar niet schrikbarend'. Met name in de randstad, omgeving Rotterdam en Den Haag is het druk.

De drukte rond Amsterdam valt juist mee, aldus een woordvoerder. Duizenden fietsers reden daar vanochtend door de Amsterdamse IJ-tunnel waar normaal alleen auto’s mogen rijden. Omdat ook de schippers van de pontveren over het IJ staken, heeft de gemeente de tunnel - een kilometer lang en een kleine twintig meter diep - opengesteld voor fietsers in plaats van auto’s. Dat leverde aan de noordkant enkele boze reacties op van verraste automobilisten.

Zowel de IJtunnel als de Coentunnel zijn vandaag gesloten voor auto’s, vrachtwagens en motoren. Alleen nood- en hulpdiensten mogen door de tunnel. Op Amsterdam Centraal is het erg rustig. De reizigers die wel op het station rondlopen, zijn toeristen die tot hun verrassing horen dat er geen treinen rijden.

Zo’n tachtig vluchten zijn dinsdag op Schiphol geannuleerd vanwege de landelijke ov-staking. Volgens een woordvoerder van de luchthaven hebben veel passagiers gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun vlucht gratis om te boeken. Een woordvoerder van Schiphol verwacht dat het de komende uren steeds drukker wordt en adviseert reizigers als dat mogelijk is de luchthaven ‘te mijden’. Aan de reizigers die wel komen: ‘houd de actuele reisinformatie in de gaten’

‘Toch een dagje vrij’

Redacteur Cindy Cloin doet verslag vanuit Nijmegen.

Op een normale ochtend gonst het op het station van Nijmegen van de reizigers, nu hoor je enkel de regendruppels op het dak tikken en een paar duiven koeren. Het aantal mensen op het station is op twee handen te tellen. Alexandra Melicov kijkt verbaasd op het stationsbord, waar achter elke eindbestemming de mededeling ‘cancelled’ staat. “Ik werk in Cuijk en had wel gehoord over de staking, maar ik dacht dat het alleen over de bussen ging. Ik had geen idee dat de treinen niet zouden rijden.” Het feit dat ze uit Roemenië komt zal ongetwijfeld meespelen, zegt ze zelf. “Ik volg het nieuws niet zo.” Ondertussen belt ze haar baas met de vraag of er nog collega’s zijn met wie ze mee kan rijden naar haar werk. “Of ik moet gaan fietsen.” Vijftien kilometer, terwijl de bellen centimeters hoog op de weg spatten. “Misschien neem ik toch maar een dagje vrij dan.”

Nu heel Nederland aanschuift in de file, door de regen fietst, of thuis een kop koffie inschenkt, is het op de stations een oase van rust. Melanie Rutten opende vanmorgen, net als altijd, om zes uur de Albert Heijn To Go op het station. “Er is niks te doen, nog geen tiende van het aantal klanten dat we normaal krijgen. De mensen die komen zijn vooral buitenlanders die niet van de staking wisten of een enkeling die hoop heeft dat er toch een trein rijdt. Helaas. Helemaal niks.”

Op het naastgelegen busstation is het iets drukker. En warempel, er komen en gaan ook enkele bussen. Zoals lijn 300 naar Arnhem, met buschauffeur Gerard Hartemink. “Als je niet meedoet met de staking, kun je je bus halen en gaan rijden. Dat is met het treinverkeer wat ingewikkelder.” Hartemink gaat bijna met pensioen. “Daarom is er voor mij persoonlijk geen reden om te staken. Ik was het ook niet eens met de opzet. Je werk neerleggen en dan thuis op de bank gaan zitten, vind ik niet de manier. Dan moet je ook ergens van je laten horen en de barricaden op.”

Voor de tientallen reizigers is het afwachten of er een bus rijdt naar hun bestemming. Hartemink: “Ik vind het wel dapper, dat er toch mensen hoopvol staan te wachten. Je kunt met mij mee naar Arnhem maar er is geen enkele garantie dat je vanmiddag weer terug in Nijmegen kunt komen.” Een vriendelijk bedankje dat hij toch rijdt, kan er bij de reizigers niet vanaf. Hartemink: “Ze kijken net zo stug voor zich uit als anders.”