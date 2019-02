Landelijk stankoverlast na lekkende tankauto

De stank heeft zich via de Krimpenerwaard en Alblasserwaard verplaatst richting de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe en zelfs Groningen. In een groot deel van het land hangt daardoor een penetrante lucht van brandend rubber. Wat er precies is misgegaan wordt uitgezocht. “Gezondheidsrisico nihil. De stank kan wel leiden tot overgeven of misselijkheid’’, aldus een NL-Alert.

De tank met daarin versnellingsbakolie werd door nog onbekende oorzaak heet en wordt intussen afgekoeld. Wie de lucht ruikt, doet er goed aan ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten, melden de veiligheidsregio’s. Het afkoelen kan nog uren gaan duren, de stankoverlast houdt ook nog geruime tijd aan.

In de directe omgeving van het bedrijventerrein waar de tankauto staat, kunnen mensen vanwege de ‘enorme stank’ niet thuis blijven, zo meldt de veiligheidsregio. Zij worden opgevangen in het Alblasserdamse cultureel centrum ‘De Landvast’.

Meetploegen brengen in kaart hoe ver de stof zich verspreid heeft. Op 400 meter afstand wordt de stof al niet meer in de lucht gemeten. Toch verspreidt de stank zich over een veel groter gebied.