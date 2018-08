Lancering ruimtesonde is een dag uitgesteld

Zondag gaat NASA opnieuw proberen de sonde te lanceren. De geplande tijd is 9.31 uur Nederlandse tijd. In 2024 moet de ruimtesonde door de corona schieten. De missie helpt astronomen gevaarlijke zonnevlammen te voorspellen.

De Nasa-ruimtesonde begint nu dus morgenochtend vroeg aan zijn jarenlange reis van Florida naar daar waar alles om draait: de zon. Die ster gaf Europa de laatste weken mooi weer, maar zendt in zijn wispelturigheid ook gevaarlijke magnetische straling uit die aardse communicatiesystemen en elektriciteitscentrales kan platleggen.

Astronomen willen die uitbarstingen kunnen voorspellen. Zo schoot de zon in 1858 een enorme bal geladen deeltjes op de aarde af, die als een mokerslag neerkwam en telegramsystemen spontaan vlam deed vatten. Het laat zich raden hoe kansloos de wereld tegenwoordig is met haar huidige, wijdverspreide elektrische netwerken. Sinds die anderhalve eeuw zijn er gelukkig slechts kleinere 'ruimtestormen' geweest. Maar je wilt die grote stormen wel kunnen zien aan komen. Probleem is alleen: geen astronoom die ze echt begrijpt.

Met niet minder dan 700.000 kilometer per uur zal de zaklamp erdoorheen razen

Vliegende zaklamp Tijd om er maar gewoon heen te gaan dus. Meer dan een halve eeuw van dromen en plannen over zo'n missie culmineert nu in de Parker Solar Probe, genoemd naar de 91-jarige astronoom Eugene Parker die rekende aan deze zogeheten zonnevlammen. De sonde zit aanvankelijk nog veilig in de neus van de 72 meter hoge Delta IV Heavy-raket, die hem even op weg brengt. Zelf is het cilindervormige bakje niet meer dan 3 meter en doet vanwege de omgekeerde trechter bovenop denken aan een vliegende zaklamp. Maar mede door dat hitteschild bovenop stijgt de apparatuur eronder niet uit boven de 30 graden. De komende jaren zal Parker de zon steeds dichter naderen. Daarvoor maakt hij tussendoor nog zeven loopings om Venus om zo de snelheidsrichting aan te passen. Anders zou de sonde net als planeten te veel om de zon heen varen, terwijl de sonde juist naar het míddelpunt wil. De zon, met links een uitbarsting waarbij materiaal van de zon de ruimte in wordt geschoten. © Nasa Uiteindelijk scheert hij rond 2024 op 'slechts' 6 miljoen kilometer van het oppervlak van de ster. Voor wie dat teleurstellend ver vindt klinken: de aarde draait 150 miljoen kilometer van de zon, en zelfs de binnenste planeet Mercurius hangt 60 miljoen kilometer van het middelpunt.

Onbegrijpelijk heet De sonde komt dichtbij genoeg om door de corona te schieten, de voor het oog onzichtbare buitenatmosfeer van de zon, die geldt als bakermat van de magnetische straling die in potentie de hele aarde platlegt. Met niet minder dan 700.000 kilometer per uur zal de zaklamp erdoorheen razen. Het is er heet. Onbegrijpelijk heet zelfs: liefst een miljoen graden Celsius, terwijl het op het oppervlak van de zon eronder maar zo'n 6000 graden is. Hoe kan het nou bóven de zon warmer zijn dan op zijn oppervlak? Ook een raadsel dat de Parker-sonde misschien kan oplossen. Waarna het natuurlijk einde verhaal is voor de sonde. Naar de zon gaan is één ding, terugkomen is schier onmogelijk.

