Lamsbout van de barbecue

Indirect garen betekent dat het vlees niet direct boven de gloeiende kooltjes ligt, want dan zou het kunnen verbranden. De hete kooltjes moeten naar de zijkanten worden geschoven, zodat in het midden een aluminium opvangbakje voor het druipvet kan worden geplaatst.

Neem de tijd voor het marineren van de lamsbout. Dat mag op zijn minst een nacht duren. U kunt bij het lamsvlees plakken aubergine en courgette serveren, ingesmeerd met olie, cayennepeper en zout en in een paar minuten bruingebakken op de barbecue.

Snijd de rode pepers grof. Pel de uien en hak ze fijn. Pel de knoflookteentjes en snijd ze grof. Schil het stukje gemberwortel en hak het doormidden. Snijd de citroenbladeren grof. Snijd het onderste witte deel van de serehstengel in stukjes. Rasp de schil van de citroen boven de kom van een keukenmachine. Voeg de pepers, ui, knoflook, gember, sereh, ketoembar, komijn, zout en olie toe en draai er een smeuïg mengsel van.

Leg de lamsbout in een kom of schaal en smeer het vlees rondom in met het kruidenmengsel. Dek de kom of schaal af met aluminiumfolie en zet deze bij voorkeur een nacht lang in de koelkast. Haal de schaal een uurtje voor gebruik uit de koelkast zodat het vlees op kamertemperatuur kan komen.

Verhit de kooltjes in de barbecue en wacht tot er een grijs aslaagje op de kooltjes ligt en alle vlammetjes zijn verdwenen. Schuif de kooltjes opzij, zet een aluminiumbak in het midden. Vet het rooster in met wat olie en leg daar de lamsbout op, in het midden van de barbecue. Doe het deksel op de barbecue en gaar de lamsbout in drie kwartier. Dreigt het vlees te donker te worden, leg er dan een vel aluminiumfolie op.

Doe de lamsbout over op een schaal. Laat het vlees een paar minuten rusten (bak ondertussen de plakken aubergine en courgette aan beide kanten bruin). Snijd het vlees in dunne plakken. Serveer met naan (Indiaas brood) of een schaal basmatirijst.

Ingrediënten voor minstens 4 personen • 1 lamsbout met bot • 2 rode pepers • 2 rode uien • 6 teentjes knoflook • stukje gemberwortel (3 cm) • 6 verse citroenbladeren (djeroek poeroet) • 1 serehstengel • 1 citroen • 1 eetlepel gemalen koriander (ketoembar) • 1 theelepel gemalen komijn (djinten) • 2 theelepels zout • 2 eetlepels olie

