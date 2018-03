Lampaert verslaat oefenende Tour-favorieten in Dwars door Vlaanderen

Als een-na-laatste vertrok Alejandro Valverde vanochtend in het Belgische Roeselare voor pas zijn tweede Belgische kasseienavontuur. De Spanjaard (37), dit jaar vooralsnog de beste wielrenner van het peloton, lachte wat en kauwde wat op een reepje. De flitsinterviews waren nog bezig toen het startschot voor Dwars door Vlaanderen al had geklonken.

Valverde had zijn fiets geparkeerd op een stukje van de Grote Markt in de West-Vlaamse stad. Op kasseien dus. Dat was een zeldzaam beeld, Valverde op kasseien. De laatste keer dat hij een Belgische kasseikoers reed was in 2014, in dezelfde race. Zo noordelijk duikt hij niet vaak op. Vorig jaar kwam hij bijvoorbeeld bij de Amstel Gold Race half april zijn land pas uit. Nu koos hij wel weer voor België, vooral omdat de negende etappe van de Tour de France over kasseien gaat.

Een andere Tour-favoriet was er vandaag ook: de Colombiaan Nairo Quintana. En nog een: Romain Bardet. De Fransman reed in een wedstrijd nog nooit over Belgische kasseien. Zijn teamgenoten hadden hem nog vrolijk uitgelachen toen Bardet dinsdag in de regen ging trainen op een terrein waar hij de weg niet wist. Met angst en plezier keek hij uit naar de regenrace.

Komen dat soort jongens hier, dan is het om te winnen en niet, zoals ze zeggen, om te trainen. Zij zijn altijd favorieten Winnaar Yves Lampaert

Drie mannen, drie klassementsrenners. Allemaal om te trainen in een Vlaamse (semi)klassieker. Maar wat is er te trainen, als de koers maar zes kilometer kasseien telt (en ook nog eens kasseien die er in vergelijking met die in de Tour veel beter bij liggen)?

Alejandro Valverde eindigde uiteindelijk als elfde © BELGA

Niet veel, lijkt het. Toch was het niet heel onlogisch dat dat soort renners naar België komen. Rijden over smalle wegen zal ook in de Tour gebeuren, en rijden in de regen op zo’n parcours is moeilijk na te bootsen. Vooral voor Bardet en Quintana zal dat het doel zijn geweest. Maar er is meer. Dwars door Vlaanderen is inmiddels een wedstrijd van de hoogste categorie, de World Tour. Dat zijn punten voor de ranglijst, en die staan mooi op de erelijst.

Niet alleen om te trainen Dus nee, Valverde was er niet om alleen te trainen. Hij kon in de finale mee, demarreerde zelfs een paar keer in de koers die ruim vier uur in de regen werd verreden. De groep van vijf met de latere winnaar Yves Lampaert liet hij lopen. Valverde reed zich uiteindelijk naar de elfde plek, goed om in het jaarklassement van beste renner weer op plek 1 te komen. Eenmaal over de finish, met een regendruppel aan zijn neus, vertelde de Spanjaard dat hij tevreden was. Of hij zondag ook de Ronde van Vlaanderen rijdt, een optie die hij had opengehouden, dat wist hij nog niet. Bardet kwam puffend over de streep, met slijm aan de kin. Hij had zich tot zo’n veertig kilometer van de finish in de voorste groep weten te handhaven. Ook Nairo Quintana reed de wedstrijd uit. Winnaar Yves Lampaert, die zijn titel knap prolongeerde, wilde nog wel wat zeggen over de aanwezigheid van, met name, Valverde. “Komen dat soort jongens hier, dan is het om te winnen en niet, zoals ze zeggen, om te trainen. Zij zijn altijd favorieten.” Lampaert heeft er sinds vandaag ervaring mee. Zijn woorden voorspellen ook wat voor zondag. Want dan komt sowieso een andere klassementsrenner meedoen: Vincenzo Nibali.