Lage opkomst bij Franse parlementsverkiezingen

Dat is aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden, toen was lag dat percentage op hetzelfde tijdstip op 48,31. In 2012 was de opkomst uiteindelijk 57,22 procent, ook al een laagterecord voor de eerste ronde sinds 1958.

In deze eerste ronde van de parlementsverkiezingen blijft de opkomst naar verwachting aan de lage kant. Over een week is er nog een tweede ronde met de overgebleven kandidaten.

Forse meerderheid De Fransen gaan vandaag naar de stembus om de 577 zetels in de Assemblée Nationale te verdelen. In de meeste kiesdistricten valt de beslissing pas volgende week. Volgens de peilingen maakt de partij van president Emmanuel Macron, La République En Marche, goede kans op een forse meerderheid. Op 18 juni zal Macron waarschijnlijk de genadeklap uitdelen aan de andere partijen. Volgens opiniepeilers kan Macrons nieuwe beweging La République en Marche oppermachtig worden in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Opiniepeilers schatten dat de partij misschien wel 400 van de 577 zetels binnen zal halen, ten koste van de traditionele partijen. President Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte stemden vanochtend in de Noords-Franse badplaats Le Touquet-Paris-Plage. Macron kan met politieke bondgenoten vandaag rekenen op zeker 30 procent van de stemmen. Lees ook: Macron wil vers bloed in het parlement.

