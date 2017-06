Lag de hof van Eden in Marokko?

Want misschien voltrok de menselijke evolutie zich niet in één specifieke ‘hof van Eden’, maar over heel Afrika tegelijk, schrijft een internationaal team van archeologen in vakblad Nature.

Dat zou een breuk zijn met het aloude idee dat de bakermat Ethiopië is, of anders wel ergens in Zuid-Afrika. Daar kwamen al eerder zeer oude fossielen van de vroege mens uit de grond. Met de ontdekking van de nóg oudere botten in het puntje van Noordwest-Afrika gaat die theorie nu misschien op de schop.

Op de archeologische vindplaats Jebel Irhoud in West-Marokko worden al sinds 1961 overblijfselen uit de grond gehaald. Samen met de nieuwe vondst lijken de botten in totaal vijf personen te vertegenwoordigen. Het zou zonde zijn die te moeten offeren voor de datering (waarbij ze beschadigen), maar met vuursteentjes uit dezelfde aardlaag en één tand lukte het ook.

Langwerpige schedel

Leeftijd: tussen de 280 en 350 duizend jaar. Vervolgens plaatsten de experts die fossielen op de evolutionaire tijdlijn door naar de vorm te kijken. Onder meer de onderkaak en het wat kleine gezicht hebben veel weg van die van de moderne mens. Wel liepen ze driehonderdduizend jaar geleden blijkbaar met een wat langwerpigere schedel rond, meer in de vorm van een naar achter gerichte rugbybal. Maar op een persconferentie zegt hoofdonderzoeker Jean-Jacques Hublin dat ze misschien niet eens direct in het oog zouden springen in een hedendaagse winkelstraat. Als ze al zouden opvallen tussen winkelend publiek is dat vanwege hun robuuste, gespierde uiterlijk, zegt hij.

Hamvraag is hoe de menselijke resten daar terechtkwamen, nu bekend is dat ze zo oud zijn. Ontstond de mens er onafhankelijk van de Homo sapiens in andere delen van Afrika? Dat kan. Er is gereedschap gevonden vergelijkbaar met dat uit die andere vindplaatsen in het oosten en zuiden van het continent. Het gebruik van dat gereedschap was wellicht een evolutionaire schop in de goede richting, waardoor ieder vroegmodern volk dat dat gereedschap toevallig ontwikkelde wat makkelijker de sprong kon maken naar het moderne mens-zijn.

Ander scenario is dat H. Sapiens nóg een stuk ouders is dan deze driehonderdduizend jaar en ontstond in bijvoorbeeld Ethiopië, om vervolgens de Sahara over te steken naar Marokko. De overblijfselen die in Ethiopië liggen, zouden dan van mensen zijn die bedankten voor die lange wandeling. Die wandeltocht was overigens waarschijnlijk minder zwaar dan hij nu zou zijn: de woestijn lijkt destijds een stuk begaanbaarder en zelfs bij tijd en wijle groen te zijn geweest.