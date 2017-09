Lafeber heeft de wind mee op het verregende KLM Open

Na een onderbreking van bijna twee uur besloot de leiding van het golftoernooi niet meer verder te spelen op de doorweekte banen van The Dutch in Spijk. De eerste ronde wordt zaterdag om 08.00 uur hervat. Ongeveer de helft van de 150 deelnemers moet dan hun eerste ronde nog afmaken.

De Oostenrijker Bernd Wiesberger en de Engelsman Richard Finch voeren de stand aan met 66 slagen, 5 onder par. Routinier Maarten Lafeber staat in zijn 22ste KLM Open voorlopig gedeeld derde. De 42-jarige golfer, tegenwoordig ook in functie als bondscoach, startte uitstekend en noteerde in de eerste ronde op golfbaan The Dutch in Spijk 68 slagen, drie onder par.

Op dit soort lastige banen kan ik nog altijd mee met de besten Maarten Lafeber

Lafeber won het KLM Open in 2003. Het was zijn enige toernooizege op de Europese Tour. Enkele jaren geleden raakte hij zijn speelkaart voor het hoogste profniveau kwijt en is de geboren Eindhovenaar actief op de Challenge Tour. Lafeber kon goed overweg met de natte en winderige omstandigheden. Hij maakte zes birdies. Daar stond als enige grote misser een double bogey op hole 12 tegenover.

Nederlander Maarten Lafeber © Reuters

De ervaren golfer glom van genoegen na afloop van zijn rondgang langs de achttien holes. "Op dit soort lastige banen kan ik nog altijd mee met de besten."

In de top tien staat voorlopig ook nog verrassend debutant Max Albertus met 69 (-2). De jonge prof kreeg pas op het allerlaatste moment een startbewijs na de afmelding van Fransman Victor Dubuisson.

Martelgang Titelverdediger Joost Luiten begon tamelijk dramatisch aan het toernooi. Hij grossierde in de eerste ronde in bogeys en leverde na achttien holes een kaart in met 75 slagen, liefst 4 boven par. "Het leek wel of ik alle holes wind tegen had", mopperde Luiten na afloop van zijn martelgang op de Gelderse golfbaan. Heel even leek niemand minder dan Dirk Kuijt de redder in nood te zijn voor Luiten. De voormalige voetbalheld van Feyenoord, de club die Luiten aanhangt, was op The Dutch aanwezig voor een toernooistunt. Kuijt mocht samen met de profs afslaan vanaf de tee van hole 14, de vijfde die Luiten speelde. "Dat was wel lekker, kwam ik even uit die negatieve vibe. Ik begon daarna ook iets beter te spelen, maar ik bleef mijn kansen op de greens verprutsen."

