Ladingen crimineel geld liggen klaar voor Amsterdamse huizenmarkt

Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde 'Trends en ontwikkelingen' van de politie-eenheid Amsterdam. Alleen al de aankondiging van Amsterdam dat de gemeente in het Westelijk Havengebied een wijk wil laten verrijzen van tussen de 40.000 en 70.000 woningen zal volgens de politie de aandacht wekken van investeerders met geld uit illegale activiteiten.

De criminelen beschikken niet alleen over veel, vooral met drugs verdiend geld, maar ook over veel mogelijkheden geld wit te wassen. Uit signalen van de Dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente blijkt dat bij de financiering van horecapanden en ander vastgoed steeds vaker gebruik wordt gemaakt van onderhandse leningen. Tussen leningverstrekker en lener zit geen enkele schakel, geen bank dus die een ongebruikelijke transactie moet melden.

Blockchain

Door met veel zwart geld te wapperen, tot ver boven de normale marktprijs, verleiden criminelen volgens de politie goedwillende ondernemers hun zaak te verkopen. Zo wordt zwart geld witgewassen via de coffeeshops, autoverhuurbedrijven en toeristenwinkels.

Malafide investeerders krijgen er een nieuw instrument bij in de vorm van blockchain-technologie, waarop ook de virtuele munt bitcoin draait. Met die technologie, die werkt als een grootboek waarin alle transacties zijn vastgelegd, worden corrigerende ogen van notarissen, bankiers en opsporingsdiensten omzeild.

De Amsterdamse politie ziet op zich geen nieuwe vormen van criminaliteit. Op uitvoeringsniveau ziet de politie wel veel veranderingen zoals nieuwe smokkelroutes, verbeterde samenwerking van criminele groepen en professionalisering van de misdaad. Een echt antwoord op georganiseerde criminaliteit die zich in wijken nestelt, is nog niet gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Amsterdamse Javastraat wel veel signalen van criminaliteit maar zijn grote rechercheonderzoeken nodig om echt een goed beeld te krijgen van de greep van de misdaad op die wijk. Dergelijke omvangrijke onderzoeken hebben nog niet plaatsgevonden.

Opvallend volgens de Amsterdamse politie is de oververtegenwoordiging van Albanezen in de zware georganiseerde criminaliteit. De groep is inmiddels in staat om een complete coke-lijn op te zetten, van de import uit Zuid-Amerika, via de haven van Rotterdam naar Amsterdam.