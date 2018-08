Labourleider Jeremy Corbyn worstelt met antisemitisme-beschuldigingen binnen zijn partij

Het zou een moment moeten zijn voor de grootste oppositiepartij in Groot-Brittannië om te profiteren van alle chaos in Downing Street. Een regering die alle zeilen bijzet om te overleven, waar ministers openlijk ruziemaken met hun eigen premier over brexit en waar de verdeeldheid vanaf spat. Het tegendeel is waar: ook Labour worstelt met zichzelf.

Al sinds Corbyn in 2015 via een leiderschapsverkiezing de macht overnam binnen Labour duiken er regelmatig verhalen op over antisemitisme. Zijn goede vriend en oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone werd in 2016 geschorst als partijlid nadat hij in meerdere interviews zei dat Hitler in de jaren dertig een voorstander was van het zionisme. Toen al was de kritiek op Corbyn dat hij het probleem nauwelijks serieus nam.

Ondanks alle eerdere incidenten, lukt het Corbyn niet het onderwerp definitief te begraven

Er volgden meer incidenten. Zo werden verschillende Joodse parlementsleden van Labour op sociale media keihard aangevallen op hun Joodse achtergrond. "Ze noemden me een 'ewbitch, een zionazi, een parasiet en zeiden dat ik het land uit moest", zei parlementariër Luciana Berger, in april in het Lagerhuis. "Veel van deze reacties kwamen van mensen die willen dat Corbyn premier wordt."

Zwaar onder vuur Deze week doken opnamen op van Peter Willsman, bestuurslid van Labour en bondgenoot van Corbyn, die de aantijgingen van antisemitisme binnen de partij afdeed als 'afkomstig van Joodse Trump-fanaten'. Ook wuifde hij een brandbrief van 68 rabbijnen weg die hun zorgen uitten dat Jodenhaat zich steeds verder verspreidde binnen Labour. "Kom eerst eens met bewijs", zei hij. Willsman ligt sindsdien zwaar onder vuur. Daarnaast bleek deze week dat Corbyn in 2010, toen nog als relatief onbekend Labour-parlementslid, een bijeenkomst had georganiseerd waarbij verschillende sprekers, onder wie Holocaust-overlevende Hajo Meyer, de Israëlische inval in Gaza vergeleken met de Holocaust. Het evenement vond plaats op de internationale gedenkdag voor de Holocaust. "In het verleden ben ik, in de strijd voor gerechtigheid voor het Palestijnse volk, op podia verschenen met mensen wiens opvattingen ik volledig afkeur. Daar bied ik mijn excuses voor aan", verklaarde Corbyn woensdag nadat beelden van de bijeenkomst naar buiten waren gekomen. Van Corbyn is bekend dat hij zich al decennialang inzet voor de Palestijnse zaak en dat hij altijd veel kritiek heeft gehad op het optreden van de Israëlische regering. Maar hij heeft zich daarbij nooit antisemitisch uitgelaten. Toch lijkt bij verschillende van zijn aanhangers, tot hoog binnen de partij, kritiek op de Israëlische regering te vervagen in antisemitisme.

Speech Zelf zegt Corbyn zich militant te verzetten tegen elke vorm van racisme, dus ook tegen antisemitisme. Maar ondanks alle eerdere incidenten, lukt het hem niet het onderwerp definitief te begraven. "Corbyn moet het veel harder aanpakken", zei John Mann, Labour-parlementariër. "Hij is de enige die de autoriteit heeft er iets aan te doen. Het kan niet zo zijn dat een sociaal-democratische partij als Labour, die is opgericht om gelijkheid te bevorderen en racisme te bestrijden, hiermee wordt geassocieerd. Dit raakt de ziel van de partij." Onder die druk wil Corbyn volgende week een speech houden om een handreiking te doen naar de Brits-Joodse gemeenschap. Al is er na al deze incidenten meer nodig dan één speech om het vertrouwen tussen de partij en Joodse Labour-kiezers weer te helen.