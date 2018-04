Labourleider Corbyn maakt excuses voor felle Jodenhaat in zijn partij

Namens zijn partij spreekt hij nu een publiekelijk een mea culpa uit: de kritische houding die Labour aanneemt jegens Israël sloeg de afgelopen jaren soms door in onverholen Jodenhaat. De komende maanden probeert hij, naar eigen zeggen, schoon schip te maken.

Corbyn reageert op een stroom aan incidenten. Op de felle Jodenhaat uit de achterban bijvoorbeeld: vorige week vertelden vier Labour-parlementariërs in het Lagerhuis over de dreigmails die ze regelmatig krijgen van ultra-linkse Corbyn-aanhangers. Daarin worden ze uitgemaakt voor vuile zionisten, er worden grove toespelingen gemaakt op de Holocaust en ze krijgen regelmatig te horen dat ze moeten oprotten naar Israël. Een vrouw van een parlementariër kreeg een dode vogel thuisgestuurd met een waarschuwing dat ze verkracht zou worden.

Niet zonder schuld

Het partijbestuur kan de verantwoordelijkheid daarvoor niet helemaal van zich af schuiven, want op partijbijeenkomsten roert dit deel van de achterban zich ook. Joodse parlementariërs hebben al gezegd dat ze zich daardoor buitenstaanders voelen in hun eigen partij.

Corbyn zelf is ook doelwit van kritiek: hij had de afgelopen jaren contacten met onfrisse clubs, zoals de anti-Israëlische groep Deir Yassin Remembered, die is opgericht door een Holocaustontkenner. Hij bezocht een paar bijeenkomsten, en ontmoette tien jaar geleden een paar keer Dyab Abou Jahjah, de felle Belgische Israëlcriticus die ook in Nederland regelmatig in opspraak is geweest. Dat Corbyn laatst een soort graffitikunstwerk over Joodse bankiers, een oud stereotype, goedpraatte hielp ook niet.

De partijtop heeft de afgelopen tijd uit de achterban voorbeelden van Holocaustontkenning ontvangen, schrijft Corbyn in de krant Evening Standard. En ‘grove stereotypen van Joodse bankiers, complottheorieën waarin 9/11 wordt toegeschreven aan Israël’ en een betoog ‘van een lid dat leek te beweren dat Hitler verkeerd begrepen was’. De Londense oud-burgemeester Ken Livingstone werd in 2016 al geschorst nadat hij had beweerd dat Hitler in de jaren dertig zionist was.