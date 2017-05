Labour wil veel hogere belasting heffen over topinkomens

In de plannen blijven de belastingen van mensen die minder dan 80.000 pond per jaar verdienen gelijk. Iedereen die daarboven zit moet volgens een zegsman van Labour 'beduidend meer belasting gaan betalen.'



Hoe groot de verhoging precies wordt, wilde de partij nog niet bekendmaken. Met het extra geld dat binnenkomt moet de Britse overheid gaan investeren in openbare voorzieningen, zoals de gezondheidszorg, uitkeringen en pensioenen voor de lage en middenklassen.



De Britten gaan op donderdag 8 juni naar de stembus om een nieuw Lagerhuis te kiezen.

