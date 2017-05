Labour-leider Corbyn ergert collega-politici met pacifistische uitspraken

De Labour-leider, een overtuigd pacifist, wil dat Groot-Brittannië stopt met inmenging in buitenlandse conflicten. Of het nu Irak is, Syrië of Libië, in de ogen van Corbyn maakt het de kans op aanslagen in eigen land alleen maar groter. Dat hij zo denkt is bekend, maar dat hij zijn eerste speech sinds de aanslag in Manchester gebruikte om deze visie kracht bij te zetten, schoot veel politici in het verkeerde keelgat.

“Er zijn nog geen vier dagen geleden 22 onschuldige mensen afgeslacht. Kinderen voornamelijk. Corbyn gebruikt deze vreselijke aanslag om er een politiek slaatje uit te slaan”, zei Tim Farron, de leider van de Liberaal Democraten.

Ook verschillende ministers schoten behoorlijk uit hun slof. Minister van buitenlandse zaken Boris Johnson had zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson op bezoek, die zijn medeleven kwam betuigen. “Het is werkelijk onvoorstelbaar dat hij uitgerekend deze week de acties van deze terroristen legitimeert”, zei Johnson.

Stop the War Corbyn is al zijn hele leven nauw betrokken bij de Stop the War-beweging, een grote pacifistische organisatie die regelmatig demonstreert tegen Britse militaire interventies. Tijdens de Irak-oorlog in 2003 kreeg de beweging een miljoen mensen op de been. De tekst loopt door onder de afbeelding. Een demonstratie van Stop the War in London op 7 april 2017. © REUTERS De Labour-leider beloofde ook dat hij, mocht hij op 8 juni de verkiezingen winnen, militairen pas in het uiterste geval naar het buitenland zal sturen. “Alleen als het echt niet anders kan en er een helder vredesplan is voor na de interventie.” In de peilingen kruipt Labour steeds dichter naar de Conservatieven toe. In de eerste peiling sinds de aanslag van The Times stijgt Labour naar 38 procent van de stemmen tegenover 43 procent voor de Conservatieven. Het verschil is in het afgelopen jaar nog niet zo klein geweest. Het politieonderzoek naar het terreurnetwerk gaat ondertussen gewoon door. Er zitten inmiddels acht mensen vast, allemaal tussen de 18 en 38 jaar en de meesten zijn van Libische komaf. Volgens Scotland Yard is daarmee het grootste gedeelte van het terreurnetwerk gepakt. Toch blijft het hoogste dreigingsniveau in Groot-Brittannië van kracht. Dit weekend zullen 1300 evenementen in het hele land extra bewaakt worden. De Britse politie vreest namelijk dat er nog meer vergelijkbare explosieven in omloop zijn als die Salman Abedi maandag in Manchester gebruikte. Volgens de Daily Telegraph vond de politie bij de inval in zijn huis dusdanig veel chemicaliën dat het goed zou kunnen dat Abedi meer bommen heeft gefabriceerd.

