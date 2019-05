Labour en Conservatieven krijgen dreun bij lokale verkiezingen

Stemgerechtigden konden donderdag lokale volksvertegenwoordigers kiezen in Engeland en Noord-Ierland. Inmiddels hebben 103 van de 248 Engelse raden hun uitslagen bekendgemaakt. Met zo'n 40 procent van de stemmen geteld lijkt Labour verloor 77 zetels te verliezen en de Conservatieven zelfs 359. Kiezers lijken de voorkeur te geven aan kleinere partijen, zoals de pro-Europese Liberal Democrats. Ook winnen er veel verschillende lokale onafhankelijke kandidaten.

Lees verder na de advertentie

Waarnemers denken dat de grote partijen zoals verwacht worden afgestraft vanwege de politieke chaos over de brexit, het Britse vertrek uit de Europese Unie. Beide grote partijen zijn intern verdeeld over hoe het verder moet. “Stemmers zijn niet alleen ontevreden met de Conservatieven, maar nu blijkt ook met Labour”, zegt John Curtice, een vooraanstaande Britse opiniepeiler, tegen de BBC. En mensen stemmen niet op verdeelde partijen.

Nooit eerder na de Tweede Wereldoorlog was de greep van de Conservatieven en de Labour op de kiezer zo zwak, aldus Curtice. “En iedereen die zegt dat nieuwe verkiezingen het enige redmiddel uit deze impasse zouden zijn, doet er goed aan zich te realiseren dat er een aanzienlijke mogelijkheid is dat we dan ook geen meerderheidsregering krijgen.”

Bij de lokale verkiezingen gaat het om meer dan 8000 zetels in lokale en regionale bestuurslagen in Engeland. De definitieve uitslagen worden later vandaag verwacht.

Lees ook: