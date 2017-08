Lab van NVWA was te klein voor eieronderzoek

De toezichthouder droeg een deel van het werk over aan een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Dat schrijven minister Edith Schippers (VVD, volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA, landbouw) in antwoord op een lange lijst aan Kamervragen.

“Het aantal monsters in het begin van het incident was een veelvoud van deze maximale capaciteit”, aldus de bewindspersonen. Toen de voedselautoriteit constateerde dat ze in haar lab met de beschikbare middelen en medewerkers hoogstens 120 monsters per dag kon onderzoeken, zag ze zich genoodzaakt de hulp in te roepen van het geaccrediteerde RIKILT-instituut in Wageningen. De tests konden door de samenwerking ‘op tijd worden afgehandeld’, aldus het kabinet.

Het eierschandaal houdt de gemoederen ook over de grens nog steeds bezig

De duur van de eerste onderzoeken naar fipronil in eieren ligt zeer gevoelig in de pluimveesector. Na het eerste signaal van besmette eieren in België halverwege juni, duurde het nog een maand voordat de NVWA in Nederland tests uitvoerde. Na de vondst van fipronil besloot de waakhond pluimveebedrijven te blokkeren. Veel boeren hadden de NVWA graag sneller zien handelen na de Belgische melding; de toezichthouder ontving er de afgelopen weken veel klachten over.

Schippers en Van Dam wijzen erop dat justitie eerst de bedrijfsgegevens van Chickfriend, het servicebedrijf dat wordt verdacht van het verspreiden van fipronil in kippenstallen, moest doorlichten. "Omdat de administratie van Chickfriend sterk te wensen overliet, duurde dit langer dan verwacht." Toen de NVWA vorige maand van het Openbaar Ministerie vernam welke bedrijven ze kon onderzoeken, waren de eerste uitslagen binnen ‘zo’n drie dagen’ bekend, aldus het duo.

Europese verspreiding In de administratie van Chickfriend zijn in totaal circa 180 bedrijven aangetroffen die contact hebben gehad met het bloedluisbestrijdingsbedrijf uit Barneveld, zo schrijven Schippers en Van Dam. Begin deze week kende de pluimveesector nog 149 geblokkeerde bedrijven. Er zijn inmiddels zo’n anderhalf miljoen kippen gedood, verspreid over 47 locaties. Het kabinet wil nog dit jaar een evaluatie van de fipronilaffaire afronden. Het eierschandaal houdt de gemoederen ook over de grens nog steeds bezig. In Duitsland ontstond gisteren verwarring over het aantal verdachte eieren dat is geïmporteerd. De Duitse autoriteiten hielden het eerder op 11 miljoen stuks, maar de minister van landbouw in Nedersaksen noemde gisteren een aantal van 35,3 miljoen op basis van een EU-waarschuwingssysteem. Verderop in Hongarije onderschepten de voedselautoriteiten een lading diepvriespannenkoeken uit Duitsland met daarin fipronilei. Anders dan zeker zestien andere Europese landen, was Hongarije tot dan toe nog niet op besmet eten gestuit. Lees meer van onze artikelen over fipronil in eieren in het dossie: Gif in eieren

