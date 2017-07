Laatste stormloop Republikeinen op Obamacare mislukt

In een laatste marathonsessie probeerden ze in de Senaat, in telkens andere varianten, een wet aan te nemen die het in 2010 ingevoerde zorgstelsel moest vervangen. Maar zelfs de meest beperkte versie, 'skinny repeal' ('magere intrekking'), kreeg geen meerderheid, doordat naast alle Democraten ook een aantal Republikeinen zich er tegen keerden.

"De andere zijde zal wel feestvieren", zei een teleurgestelde fractieleider Mitch McConnell. "Maar het Amerikaanse volk lijdt onder Obamacare. Laten we nu maar zien waar zij mee komen." De Democratische fractieleider Chuck Schumer antwoordde daarop dat hij niet loopt te juichen, maar dat hij wel blij is dat miljoenen Amerikanen hun zorgverzekering houden. Hij bood de Republikeinen aan te overleggen over verbetering van Obamacare in plaats van afschaffing ervan. Maar hij kon een brede glimlach ook niet helemaal onderdrukken.

Zijn opluchting moet ook groot geweest zijn. Van de Republikeinse meerderheid van 52-48 mochten er twee uitvallen, vice-president Mike Pence stond voor dat geval klaar om de doorslaggevende stem uit te brengen. Uiteindelijk waren het drie gematigde senatoren die de doorslag gaven en de wet die de meeste kans leek te maken, skinny repeal, deden sneuvelen.

Volgens dat voorstel zouden enkele hoekstenen van Obamacare worden ingetrokken, met name de verplichting voor elke Amerikaan om een zorgverzekering te hebben en de verplichting voor niet al te kleine bedrijven om hun werknemers er een aan te bieden. Die aspecten van Obamacare zijn minder populair dan bijvoorbeeld de verplichting voor verzekeraars om iedereen, ziek en gezond, te accepteren, en de zorgtoeslagen voor wie weinig verdient. Maar de Democraten, en de zorgverzekeraars, waarschuwden dat veel mensen die geen verzekering via de werkgever hebben, zich zonder de verplichting pas zouden verzekeren als ze ziek werden. Dat zou de premies enorm opdrijven en het zorgstelsel doen instorten.

Volgens het begrotingsbureau van het Congres zou het gevolg zijn dat zestien miljoen minder mensen een zorgverzekering zouden hebben. dat ging drie Republikeinse senatoren, Susan Collins uit Maine, Lisa Murkowski uit Alaska en John McCain uit Arizona, kennelijk te ver.

Andere senatoren hadden ook bezwaren, maar lieten zich paaien met de belofte dat 'skinny repeal' niet echt de wet van het land zou worden. Het Huis van Afgevaardigden nam in mei immers een veel uitgebreidere vervanger van Obamacare aan. Tussen Huis en Senaat had nog flink onderhandeld moeten worden om tot één wet te komen, waarover beide dan opnieuw hadden moeten stemmen.

Consequenties

Ironisch genoeg was in mei in het Huis van Afgevaardigden hetzelfde argument gebruikt om genoeg twijfelende Republikeinen over te halen voor de daar aangenomen wet te stemmen: de Senaat zou er wel verbeteringen in aanbrengen. Maar vrijdagochtend werd duidelijk: in beide huizen van het Congres zijn er in feite twee Republikeinse partijen. De conservatieve vleugel is bereid om een sociale voorziening af te breken die onder de Democraten is ingevoerd, zelfs al is een meerderheid van de Amerikanen daar op dit moment tegen. De meer gematigde vleugel schrikt terug voor de consequenties daarvan en zoekt naar manieren om die te verzachten.

Wat beide vleugels tot nu toe gemeen hadden, was een totale weerzin tegen het overleggen of samenwerken met Democraten om tot verbetering van het zorgstelsel te komen. Het sneuvelen van een zeven jaar lang herhaalde verkiezingsbelofte kan de aanzet geven tot zulke toenadering. Maar het is de vraag of de schrik bij de Republikeinen groot genoeg is om een houding te doorbreken die ze al sinds de verkiezing van Barack Obama in 2008 hebben aangenomen.

Tot nu toe zijn ze er bij verkiezingen steeds voor beloond. Maar in 2018, wanneer de Republikeinse kiezers kunnen oordelen over twee jaar Republikeinse meerderheden in het Congres en een Republikein in het Witte Huis, zou dat wel eens anders kunnen zijn. Want minstens één belangrijke verkiezingsbelofte, zo lijkt het nu, zal onvervuld blijven.

