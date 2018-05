Laatste poging om oorlogsslachtoffers te identificeren

Het zijn 'zo ongeveer' de laatste onbekende Nederlandse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland, zegt Els Schiltmans, identificatiespecialist bij de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Het aantal naamloze graven van geallieerde en Duitse militairen wordt in Nederland geschat op ongeveer zesduizend.

Het vierkoppige team van Schiltmans maakt gebruik van DNA-verwantschapsonderzoek, een techniek die vooral wordt ingezet om misdrijven op te lossen. De Bergings- en Identificatiedienst en de Oorlogsgravenstichting roepen nabestaanden van oorlogsslachtoffers op om DNA af te geven. Hoe directer de verwantschap, des te groter de kans op een match, benadrukt Schiltmans. "Een kleinkind is een goede donor, maar een broer is beter. Het is een race tegen de klok: als we het nu niet doen, dan gebeurt het nooit meer."

Het is een puzzel. Natuurlijk hopen we op een toevalstreffer met een nabestaande in onze databank, maar we doen ook ar­chief­on­der­zoek Els Schiltmans, identificatiespecialist

Want bij burgerslachtoffers is het zonder verwantschapsonderzoek bijna onmogelijk een identiteit vast te stellen, legt Schiltmans uit. "Van militairen zijn bijvoorbeeld oude tandartskaarten aanwezig, maar voor burgers hebben we die gegevens niet. Al weten we het 99 procent zeker, zonder biologisch bewijs kunnen we niet met zekerheid zeggen wie het is."

Tijdens een eerdere poging in 2009 meldde slechts een kleine groep nabestaanden zich, zegt Schilmans. "En dat maakt de kans op een DNA-match gering." Zes van de 28 slachtoffers werden geïdentificeerd.

De dodenherdenking afgelopen 4 mei op het Nationaal Ereveld in Loenen. Vrijwilligers en betrokken staan bij de graven van oorlogsslachtoffers. © ANP

Biologisch profiel Om gericht naar nabestaanden te zoeken, kijken de onderzoekers na het openen van de graven daarom nu eerst naar het slachtoffer zelf. Door geslacht, leeftijd, botbreuken en ziektes vast te stellen, krijgt ieder slachtoffer een biologisch profiel, vertelt Schiltmans. "Bijvoorbeeld: een 35-jarige man van 1 meter 70 die ooit zijn pols heeft gebroken. Wanneer we een mogelijke naam hebben, kunnen we de nabestaanden direct benaderen." De meeste slachtoffers zijn gestorven in Duitse werkkampen of gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, weten de onderzoekers. Met het biologisch profiel in de hand, gaan ze de transportlijsten en gevangenenlijsten na, vertelt Schiltmans. "Het is een puzzel. Natuurlijk hopen we op een toevalstreffer met een nabestaande in onze databank, maar we doen archiefonderzoek om ook zonder DNA-match zo dicht mogelijk bij de identiteit van het slachtoffer te komen." Het onderzoek gaat meerdere jaren duren. Vandaag worden de eerste graven geopend, de rest van de graven volgt in de komende maanden. Na het onderzoek worden de stoffelijke resten herbegraven in Loenen.