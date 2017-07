Laat niet alles alleen maar weer leuk en aardig zijn

Ex-international Daphne Koster speelde 139 interlands in het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. Dat zijn er voorlopig acht meer dan onze mannelijke recordinternational Wesley Sneijder – en dan miste ze nog een interland of 35 door een conflict met Vera Pauw, bondscoach in het vorige decennium.

Lees verder na de advertentie

Hier ga ik al in de fout, zij het nu eens op een aardige manier voor het vrouwenvoetbal. Ik vergelijk, en als je één ding niet mag en kunt, is dat het: vrouwen- met mannenvoetbal vergelijken. We moeten het als een andere sport zien, hoe moeilijk dat ook is – moeilijker toch dan bij tennis, hockey of wielrennen, vooral waarschijnlijk door de alomtegenwoordigheid van mannenvoetbal, het diep ingesletene van de sport en zijn maatstaven.

Als je één ding niet mag en kunt, is dat het: vrouwen- met mannenvoetbal vergelijken

Niet vergelijken dus, de komende weken. Maar daar zou ik het niet bij willen laten. Niet al te zeer jubelen over de volle tribunes bij de wedstrijden van Oranje. Het zegt niet veel over de sport, het zijn ook gezinsuitjes. Niet blijven zeggen dat dit dan toch maar onze snelst groeiende sport is. Dat is relatief. Iets kleins kan nu eenmaal sneller groeien, en zoveel rek zit er nu niet meer in: de meeste meisjes vinden voetbal niet leuk, al helemaal niet om te doen, en dat is heel natuurlijk en begrijpelijk. Niet meteen zeggen, tot slot, dat ook dit weer seksistisch zou zijn.

Daphne Koster pleit in haar onlangs verschenen biografie ‘Nooit meer buitenspel’ voor een cultuurverandering in het Nederlandse vrouwenvoetbal, voor discussie en kritiek. “We zitten in een angstcultuur”, zegt ze. “Alles moet maar leuk en aardig zijn. Het is een feel good-verhaal zonder smoel.”

Zij zegt het.

Luister naar Daphne Instemmend las Koster dat international Daniëlle van de Donk onlangs in Trouw enige kritiek op de KNVB uitte. De Engelse bond doet meer voor zijn speelsters dan de Nederlandse, veel meer zei ze niet. Verslaggever Fred Buddenberg had het verhaal vooraf laten lezen, zoals tegenwoordig dus ook bij de vrouwen gebruikelijk is. Van de Donk zelf had het prima gevonden, maar de persvoorlichtster had bedenkingen: moest dat nou zo? Ze had liever, kun je invullen, een feel good-verhaal zonder smoel gehad. Daphne Koster was een harde, onwrikbaar in haar ambitie. Als 18-jarige las ze een brief voor waarin de internationals het vertrouwen in de toenmalige bondscoach Ruud Dokter opzegden. Aanvoerster Sarina Wiegman, de huidige bondscoach, hoorde toe: zij durfde het woord niet te voeren. Zo, zoals Koster, ken ik ze bij de mannen niet. Ze is uiteraard analist voor de NOS tijdens het EK. Belangrijker dan deels kunstmatig gevulde tribunes en het ledenaantal, veel belangrijker dan hoe leuk en aardig de speelsters weer zullen zijn, ja zelfs belangrijker dan de prestaties van Oranje zullen voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal haar woorden zijn. Een advies met de beste bedoelingen: luister naar Daphne.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.