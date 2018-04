Laat je 'hun' of 'hen' maar wat aanklooien?

Zelfs als u weet dat je bij de keuze tussen 'hun' en 'hen' voor 'hen' zou moeten kiezen (want het is lijdend voorwerp), kunt u een enigszins ongemakkelijk gevoel bij 'hen' krijgen.

Dat komt waarschijnlijk omdat het woord 'hen' zich aan het ontwikkelen is tot een 'boekenwoord'. Een woord dat meer in formele schrijftaal past, dan in informele spreektaal (daarom gebruikte ik het woord 'aanklooien').

Tja, daar zit je dan met je goeie taalgevoel

Het hele officiële onderscheid tussen 'hun' en 'hen' in deze voorbeeldzin is trouwens nooit echt in ons taalgevoel doorgedrongen. Misschien dat u in een formele zin als 'Ik laat hun/hen een brief schrijven' nog wel de duidelijke neiging hebt om voor 'hen' te kiezen (een brief schrijven is al wat formeler, dus dat past beter), maar dan leg ik u een ander dilemma voor. Wat moet het zijn: 'Ik laat hun een schilderij zien' of 'Ik laat hen een schilderij zien'?

Tja, daar zit je dan met je goeie taalgevoel. Hier moet het officieel 'hun' zijn (althans, zo zou je moeten redeneren), want 'hun' is hier meewerkend voorwerp (je kunt er 'aan' bij zetten). Maar als je er nou 'kijken naar' van maakt, wordt het weer 'hen' ('ik laat hen naar een schilderij kijken').

Gewone taalgebruikers zoals u en ik laten zich begrijpelijkerwijs weinig gelegen liggen aan dit soort subtiliteiten. Die kiezen op gevoel de beste vorm, en geen hen die er naar kraait.

