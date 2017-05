Laat de huisarts maar een minispecialist zijn

Eigen risico Lees verder na de advertentie Er zullen vast nadelen zijn, als de huisarts een minispecialist wordt. Toch kijk ik vooral naar de voordelen, die het de patiënt oplevert. In de eerste plaats het financiële. Zorg van de huisarts gaat niet ten koste van het eigen risico, zorg van specialisten in het ziekenhuis wel. Doorverwijzing naar het ziekenhuis betekent altijd wachttijd, maar ook een tocht met (openbaar) vervoer, die voor ouderen een extra struikelblok betekent. Bij een verzwaring van de taken van een huisarts zullen er dus meer huisartsen moeten komen. Opleiding en bijscholing van huisartsen zullen moeten worden aangevuld. Maar vooral zullen praktijkondersteunende diensten noodzakelijk zijn. Lini Oldewarris-Bazuin Apeldoorn

Experts in luisteren Meer tijd voor patiënten in een huisartsenpraktijk hoeft niet per se door huisartsen zelf ingevuld te worden. Geestelijk verzorgers zijn bij uitstek experts in het luisteren en aandacht geven aan patiënten met klachten die (mee) veroorzaakt worden door het meemaken van grote life-events. Dan gaat het dus niet om het behandelen van psychische klachten, maar om het bevorderen van veerkracht en levenskunst in een moeilijke levenssituatie. Integratie van zorg voor deze belangrijke en bepalende laag van het bestaan in de basisgezondheidszorg kan huisartsen ontlasten. Patiënten vinden het vaak prettig niet naar het ziekenhuis te hoeven. Meer gezichten, ja, maar ook meer aandacht en hogere kwaliteit van zorg en minder medicalisering en doorverwijzingen naar het ziekenhuis. En zo dus uiteindelijk ook besparing op kosten. Etje Verhagen voorzitter VGVZ Task Force Financiering Geestelijke verzorging in de zorg buiten de instellingen, Zwolle Dit land zou enorm opknappen van kleinere huis­art­sen­prak­tij­ken Pieter Barnhoorn, huisarts Leiden

Huis-tuin-en-keukenkwalen Het therapeutisch arsenaal van huisartsen is breder dan afwachten, medicatie of doorverwijzen. Bovendien zijn huisartsen geen specialisten in huis-tuin-en-keukenkwalen, maar generalisten die de gehele geneeskunde aan de basis bestrijken. Wat wel klopt in de analyse van Monic Slingerland is dat huisartsen graag meer tijd zouden besteden aan hun patiënten. Want meer tijd betekent betere zorg. Ze merkt verder volledig terecht op dat de huisarts de parel is van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar wat heb je aan parels, als je ze maar heel even mag zien? Dit land zou enorm opknappen van kleinere huisartsenpraktijken. Pieter Barnhoorn huisarts Leiden

Polikliniek aan huis Als apotheekhoudend huisarts ten plattelande deed onze vader alles. Van kleine chirurgie tot bevallingen, van eerste hulp tot geriatrie. Het ouderlijk huis was polikliniek, psychiatrische opvang en ziekenhuis. Hij was dag en nacht beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zat zelden of nooit achter zijn bureau, want hij ging liever naar de mensen thuis. Omdat hij elke vraag om hulp honoreerde en iedereen zoveel tijd gaf als nodig, bedachten zijn patiënten zich wel tweemaal voor ze hem midden in de nacht wakker belden - of midden op de dag, wat dat betreft. Deze manier van werken is niet meer van deze tijd. Was het toen misschien al niet. Pip Barnard Texel

