Laat de Holleedertjes maar tieren, luister naar Johnny Jordaan

Het Openbaar Ministerie heeft geen klo... gedaan aan de beveiliging van Astrid, vindt zij zelf. Willem noemt zijn zus Sonja een k-wijf. In de buurt waar zij opgroeiden is het niet ongebruikelijk dat er klappen vallen.

De Holleedertjes hebben een stel advocaten dat hen bijstaat. Maar wie verdedigt de Amsterdamse Jordaan tegen deze aanslag op zijn imago? Inderdaad, dat is de volkszanger die zijn achternaam Van Musscher schrapte om zich te vernoemen naar zijn buurt: Johnny Jordaan.

Zijn postume pleitnota is tegelijk zijn meest bekende lied:

In Amsterdam heb ik mijn hart verloren

Als ouwe toffe jongen, zo recht uit de Jordaan

Daar ben ik in een keldertje geboren

En ga daar heel m'n leven,

beslist niet meer vandaan

Bij ons in de Jordaan

Zing je van hela hola hoeladiejee

Bij ons in de Jordaan

Zie je de jongens en de meiden dansend gaan

Bij ons in de Jordaan

Waar de bloemen voor de ramen staan

En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat

Zolang de lepel in de brijpot staat

Na deze woorden volgde immer 'Hatsjee' en de kans is groot dat Johnny er een pikketanussie - Amsterdams voor pékèt anisé, ofwel jenever - op dronk.

