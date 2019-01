Laat de brexit ons achter zonder bolhoeden, chutneys en Britse bretels?

Christys bolhoeden, de enige echte Britse, maar tegenwoordig wel met andere kleuren dan alleen traditioneel zwart. Ook in vuurrood, grijsblauw, bordeauxrood en bruin. Petten van Harris Tweed met oorwarmers en een ruit-design. Albert Thurston luxe bretels in de stijl van de Britse vlag. Allemaal te verkrijgen bij The English Hatter winkel aan de Heiligeweg in Amsterdam of in een van de vijf andere filialen in het land.

Van hieruit wordt de brexit met argusogen gevolgd. The English Hatter zit als sinds 1935 aan de Heiligeweg. Peter Kraan schat dat 90 procent van de producten die zijn klassieke Britse herenwinkel verkoopt ook echt Engels fabricaat is. “We zijn begonnen met hoeden en petten en dat is uitgebreid naar lamswollen truien, corduroy broeken, wax jachtjasjes, sokken van Scott Nichol en een geruite versie van Burlington.” Alles wordt geïmporteerd.

Er zijn in Nederland niet zo heel veel winkels of online shops met typisch Britse producten. De oorzaak is simpel. De Engelsen maken niet zoveel, exporteren weinig en importeren heel veel. Niet voor niks gaan elke dag verschillende containerschepen van de Amsterdamse TMA terminal met volle containers naar het Verenigd Koninkrijk en keren ze leeg terug.

Engels bier © Patrick Post Het Rotterdamse BritBeer importeert en distribueert Engelse biertjes - IPA’s, stout, brown ale - naar winkels en bedrijven in Nederland, zoals de Bierkoning achter het Paleis op de Dam in de hoofdstad. Biertjes uit de hele wereld zijn daar te vinden, maar ook een grote kast met Engels gerstenat zoals Wildbeer en Prize Old Ale. BritBeer haalt 80 procent van zijn omzet uit Engelse brouwerijen, zegt eigenaar Roland Koster. Maar sinds de brexit is aangekondigd, spreidt BritBeer het risico. “We doen nu ook zaken met Ierse en Duitse biermakers. We werken sinds kort samen met een kleine importeur die gespecialiseerd is in Baltische en Scandinavische bieren.” We hebben de winterorder voor bretels naar voren gehaald Peter Kraan Ook The English Hatter is aan het voorsorteren op een harde wanordelijke brexit. “We hebben de winterorder voor de Albert Thurston bretels naar voren gehaald, die worden nu vóór 29 maart, de datum voor de brexit, geleverd. Ook Derk Rose pyjama’s en boxershorts zijn nu eerder besteld.” Van de Britse hoeden en petten liggen er nog duizenden in de pijpenlawinkel in Amsterdam. Daar zingt The English Hatter het voorlopig wel mee uit. In Nieuwkerk aan den IJssel is Jac. A van Zanten British Food gevestigd, oorspronkelijk een winkel in het centrum van Rotterdam, nu een online distributiekanaal. De derde generatie in het bijna honderd jarige bestaan maakt zich nog niet zo druk over de brexit. Ze verkopen en verschepen typisch Engelse etenswaren over de hele wereld, vooral met de Kerstdagen. “Ik weet niet hoe een brexit gaat uitpakken. Ik heb alle douanepapieren geregeld. Een grotere voorraad van marmelades, Engelse theeën, chutneys, koekjes, pork & beans kan ik niet aanhouden, want overal zit een houdbaarheidsdatum op. Ik kan niet voor een jaar vooruit inkopen”, zegt eigenaar J.A. Hofland nuchter. De distributeur verwacht dat het allemaal wel mee zal vallen. Zelfs met een harde brexit omdat de Britten weinig exporteren naar het Europese vasteland.

Wachtende vrachtwagens Ronald Koster van BritBeer noemt een harde brexit op 29 maart rampzalig voor zijn bedrijf. Zelfs een zachte brexit met een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië vreest hij. “Kijk maar eens naar de lange files van vrachtwagens die nu al dagelijks staan te wachten bij de haven van Dover om de ferry op te gaan, dat wordt straks alleen maar erger.” Hij valt even stil en zegt dan meer tegen zichzelf: “De komende tijd moeten we toch maar een grotere voorraad bier bestellen bij de Engelse brouwerijen.” Bij The English Hatter gaat Peter Kraan ervan uit dat zijn importen van herenkleding uit Engeland de komende tijd met een brexit meer tijd gaat kosten en meer geld aan de nieuwe administratieve rompslomp met inklaren en btw-verrekening. “Wij kunnen best een weekje langer wachten want wij hebben geen verse producten”, relativeert hij. Wat ook gunstig is, is dat de pond sterling na het brexit-referendum al achttien procent is gedaald ten opzichte van de euro. Die daling wordt met een harde brexit alleen nog maar sterker en dat maakt zijn importen goedkoper.

