Laat Amalia met rust!

Er was eens een kroonprinses die Victoria heette. Ze woonde in Zweden in een mooi paleis, met lieve ouders en een broertje en een zusje, maar ze was niet gelukkig. Want terwijl alle andere kinderen – zelfs haar broer en zus – zelf konden verzinnen wat ze met hun leven zouden willen, lag haar toekomst al muurvast. Ze zou op een dag koningin worden. Daarom lette iedereen op haar en vond iedereen iets van haar. Ze omschreef het zo: “Ik, Victoria, bestond niet. Het voelde alsof alles in mijn leven bepaald werd door anderen.”

Toen ze in de puberteit kwam, kreeg ze hier steeds meer last van. Ze had het gevoel dat er maar één ding was waarover ze controle had: wat ze at. Of liever, wat ze niet at. Het begon met lijnen – ze was altijd al ietsje molliger geweest dan haar beeldschone moeder en haar zusje en daarover hoorde ze de mensen wel eens fluisteren. “Ik haatte mezelf, hoe ik eruit zag en hoe ik was.” Op een gegeven moment at ze bijna niets meer en werd ze graatmager. Daar vond natuurlijk ook het hele land weer iets van. Haar ouders waren heel bezorgd en namen toen een radicaal besluit: Victoria ging niet studeren in Zweden, ze stuurden haar naar Amerika. Om daar, waar niemand wist wie ze was, te genezen van haar eetstoornis en een normaal studentenleven te hebben.

Je kunt alleen maar hopen dat Amalia zich er helemaal niets van aantrekt en onthoudt dat ze een hartstikke leuke, mooie meid is

Het lijkt misschien leuk om kroonprinses te zijn, dat is het dus helemaal niet. Dat weet ook Amalia, die op een dag koningin van Nederland zal worden. Ze heeft leuke zusjes en ouders die haar lastige positie gelukkig heel goed begrijpen. Haar vader vond er als kind helemaal niets aan om kroonprins te zijn. Hij was vaak opstandig als hij weer eens moest zwaaien naar het volk of poseren voor een horde fotografen – iets wat je natuurlijk van geen enkel kind zou mogen vragen. Amalia lijkt daar veel minder moeite mee te hebben, soms denk je dat ze er zelfs een beetje plezier in heeft. Ze doet in elk geval bewonderenswaardig haar best. En dan zijn er toch figuren die de akeligste dingen over haar verschijning op internet zetten. Dingen die Amalia natuurlijk ook onder ogen krijgt.

Trollen Het zijn niet alleen leeftijdsgenoten van Amalia die vreselijke dingen schrijven – wat overigens al erg genoeg zou zijn. Nee, er zijn ook volwassenen die helemaal losgaan op een 13-jarig meisje. Zulke types noemen we trollen. In een sprookje zou er misschien een dappere prins langskomen die de klauwtjes van deze trollen zou afhakken, zodat ze nooit meer een toetsenbord kunnen aanraken. Maar in het echte leven is dat helaas verboden. Je kunt alleen maar hopen dat Amalia zich er helemaal niets van aantrekt en onthoudt dat ze een hartstikke leuke, mooie meid is – helemaal niets mis mee. En ze moet ook weten dat Victoria, ondanks haar problemen, alweer heel lang gelukkig leeft. Ze kwam na haar studie terug uit Amerika, trouwde met haar fitnessleraar en is inmiddels moeder van een prinsesje en een prinsje. En ze heeft er vrede mee dat haar toekomst muurvast ligt. Harmen van Dijk is redacteur van Tijd. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

