Kyrgios laat tegen Robin Haase zijn twee gezichten zien

Twintig games speelt Nick Kyrgios tegen Robin Haase als de grote kampioen die volgens velen in hem schuilt en toont hij het gedrag van een voorbeeldige prof die hij kennelijk ook kan zijn. Het Australische enfant terrible heeft na een lange afwezigheid vanwege een elleboogblessure de liefde voor de tennissport hervonden. En als Kyrgios het naar zijn zin heeft, is hij voor al zijn tegenstanders lastig te bestrijden.

In de twintig games op baan drie van Wimbledon ervaart Haase gisteren hoe moeilijk het is om vat te krijgen op het spel van Kyrgios. Zijn service is een moorddadig wapen, de rally’s blijven kort, waardoor Haase totaal niet in zijn ritme kan komen. De geboren Hagenaar is volkomen kansloos in de servicegames van de 23-jarige nummer achttien van de wereld. En in zijn eigen opslagbeurten staat Haase voortdurend onder druk.

Ingefluisterd door een lijnrechter geeft de Britse umpire James Keothavong een waarschuwing aan Kyrgios vanwege, zoals dat heet, onwelvoeglijke taal

In de eerste set slaat Kyrgios tien aces, waarvan drie in de negende game, nadat hij Haase een game eerder heeft gebroken. In de opslagbeurten van Kyrgios maakt Haase drie punten, twee dubbele fouten van de Australiër meegerekend. In de tweede set idem dito, al slaat Kyrgios veel minder aces (twee). Toch pakt Haase, wederom gebroken in de voorlaatste game, maar vier punten in de opslagbeurten van Kyrgios, die met drie dubbele fouten opnieuw vrijgevig is.

Als Haase in de eerste game van de derde set, game nummer twintig, direct zijn opslag verliest, lijkt de race gelopen. Maar dan staat plots toch die andere Kyrgios op, de onberekenbare bad boy bij wie de stemming uit het niets kan omslaan en bij wie een emotionele uitbarsting nooit ver weg is. Na het eenzijdige verloop van de partij verliest hij zijn concentratie en begint hij te mopperen.

Kyrgios levert pardoes zijn opslag in en bij 3-3 is het zover, het moment waarop de toeschouwers wellicht hebben gewacht. Ingefluisterd door een lijnrechter geeft de Britse umpire James Keothavong hem een waarschuwing vanwege, zoals dat heet, onwelvoeglijke taal. Het zal Kyrgios op een geldstraf komen te staan, zeker geen primeur voor de man uit Canberra. Vorige maand kreeg hij op het toernooi van Queens in Londen een boete van 15.000 euro nadat hij seksuele bewegingen met een waterflesje had gemaakt.

Na de waarschuwing is de lol er wel vanaf voor Kyrgios. Hij gaat steeds in discussie met Keothavong en ook is hij ontevreden door het gebrek aan steun van de mensen in zijn box. Zijn hoofd schudt vaker dan dat van de toeschouwers aan de lange zijde van de baan. Ook van zijn tennis is de glans af. Hij breekt Haase weliswaar, maar levert in de achtste game mede door drie dubbele fouten zijn eigen opslagbeurt in. Haase komt op 5-4 en na die game neemt Kyrgios niet de moeite om te gaan zitten. Hij loopt direct naar de andere kant van de baan, wil er zo snel mogelijk een eind aan maken. Dat doet hij uiteindelijk na 96 minuten: 6-3, 6-4, 7-5.

Zo is de tweede ronde in Londen opnieuw het eindstation voor Haase, die alleen in 2011 een ronde verder kwam op Wimbledon. Na de nederlaag tegen Kyrgios erkent hij dat hij geen enkele kans had tegen volgens hem een van de beste tennisser op alle ondergronden.