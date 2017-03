Kwiatkowski wint voorjaarsklassieker Milaan-San Remo

Wereldkampioen Sagan maakte zijn favorietenrol met verve waar. De alleskunner van team Bora-Hansgrohe durfde het aan te demarreren op de beruchte Poggio, de laatste klim voor de finish. Hij kreeg wel Kwiatkowski (Team Sky) en Alaphilippe (Quick-Step) mee. Sagan trok zijn medevluchters in de afdaling mee naar de laatste kilometer en begon de sprint vanaf de kop. In de laatste meters vloeiden de krachten weg bij de Slowaak en kwam de Poolse oud-wereldkampioen Kwiatkowski nog voorbij.

De Noor Alexander Kristoff won op vijf seconden achterstand de spurt van het eerste peloton. Nederlandse renners ontbraken voorin. Tom Dumoulin had zijn werk voor kopman Michael Matthews op de Poggio verricht. De Limburger sleurde vrijwel de gehele klim aan kop met als doel het peloton compleet over het bergje te krijgen. Zijn ploeg Sunweb gokte op Matthews in de massaspurt. Kort nadat Dumoulin zijn werk volbracht had en zich naar achteren liet zakken, kwam onverwacht nog Sagan met zijn splijtende demarrage. Matthews werd uiteindelijk twaalfde.

De finale was een fraai slotakkoord van de lange klassieker, waarin tien onbekende renners kort na de start aan een lange vlucht begonnen, die meer dan zes uur later op 25 kilometer van de finish strandde.

