Kwart minder Nederlanders slachtoffer van een delict

Deze conclusie uit de vandaag gepresenteerde Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgt qua trend de cijfers van de gemelde misdrijven bij de politie. Die gemelde misdaad daalde in de vergelijkbare periode met 30 procent. Belangrijkste verschil tussen de politiecijfers en de gevoelde criminaliteit is dat in de steekproef van het CBS ook de misdaad is opgenomen die niet heeft geleid tot een aangifte.

Een aparte categorie criminaliteit vormt de misdaad op het internet, de cybercrime. Van de burgers ouder dan 15 jaar gaf 11 procent aan vorig jaar het slachtoffer te zijn geweest van die vorm van misdaad. Het ging vorig jaar om 2,6 miljoen ervaren cybercrime-delicten. Opvallend in deze tak van de misdaad is dat de koop- en verkoopfraude via het internet toeneemt, terwijl andere vormen volgens het CBS juist afnemen zoals identiteitsfraude en hacken.

Vorig jaar zei 15 procent van de Nederlanders dat zij waren geconfronteerd met veelvoorkomende delicten als mishandeling, diefstal en vandalisme. In 2012 ging het nog om 20 procent van de ondervraagden. In de periode van 2012 tot en met vorig jaar daalde het totale aantal delicten waarvan burgers zeiden slachtoffer te zijn geweest van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. Vorig jaar ging het om 0,8 miljoen misdrijven die bij de politie de boeken ingingen. In 2012 waren het er nog 1,2 miljoen. Deze daling van de criminaliteit, zowel de ervaren criminaliteit als de geregistreerde, is al sinds 2005 gaande. Het CBS geeft cijfers maar geen verklaringen. De belangrijkste en meest gehoorde oorzaak van de gestage daling van de misdaad is de vergrijzing.

Als gekeken wordt naar de ervaren criminaliteit per regio dan stelt het CBS vast dat overal in Nederland sprake is van een daling. Dat wil niet zeggen dat er geen regionale verschillen zijn. Zo is de daling van de gevoelde criminaliteit in de politieregio's Amsterdam en Utrecht met 17 procent minder groot dan elders in het land. Net als bij de ondervonden misdaad was de kleinste daling (20 procent) bij de geregistreerde criminaliteit eveneens in Amsterdam. De grootste afname, met 35 procent, werd door de politie gemeten in Noord-Holland en Zeeland-West Brabant. Wordt nog een slag dieper gekeken, op gemeentelijk niveau, dan blijkt dat geen enkele gemeente de criminaliteit ziet oplopen. In plaatsen als Chaam, Leeuwarderadeel, Woudrichem en Wageningen halveerde de hoeveelheid aangiftes. Aalsmeer. Lopik en Nieuwegein zagen de aangiftes met minder dan 10 procent dalen.

Meeste verdachten in Den Haag

Den Haag is de stad met de meeste verdachten. De politie registreerde vorig jaar 175 verdachten per tienduizend Hagenaars. In 2012 was Den Haag ook al koploper als het om het aantal verdachten ging. Rotterdam was vorig jaar tweede, Amsterdam achtste. In de top tien staan ook Almere, Arnhem, Heerlen, Helmond, Lelystad, Leeuwarden en Vlissingen. Wellicht dat uit de brandbrieven van de politievakbonden de conclusie moet worden getrokken dat de politie het drukker heeft dan ooit.

Qua aantal verdachten is die stelling lastig te bewijzen. Sinds 2012 is het aantal verdachten per jaar met een derde gedaald naar 170.000. Vorig jaar was sprake van een daling van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Door de jaren heen worden de verdachten steeds jonger. Negentien jaar was in 2012 de meest voorkomende leeftijd onder de verdachten. Dat was vorig jaar 18 jaar. Bekeert de jeugd zich tot de misdaad? Daar wijzen de cijfers niet op. Het aantal jongere verdachten tot 25 jaar per tienduizend inwoners is sinds 2012 met 40 procent gedaald. De groep boven die leeftijd slonk met 30 procent minder snel.