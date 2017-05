Kvitova viert dat ze nog kan tennissen

Geen uitgesproken favorieten en een heel leger aan outsiders. Nooit eerder was het vrouwentoernooi op Roland Garros zo open als dit jaar. In de aanloop naar het Franse grandslamtoernooi stelde een aantal hooggeklasseerde speelsters zwaar teleur op gravel, terwijl lager ingeschaalde speelsters juist opvallend goed presteerden. Tot die laatste categorie behoort Kiki Bertens.

Het vrouwentennis anno 2017 gaat gebukt onder een gebrek aan speelsters van naam en faam. Met alle respect, maar toptienspeelsters als Katarina Pliskova (drie), Elina Svitolina (zes), Dominika Cibulkova (zeven) en Johanna Konta (acht) zijn weinig aansprekende uithangborden. Ook is er, zeker nu Serena Williams op zwangerschapsverlof is, niemand die er sportief bovenuit steekt.

Kerber had in de drie graveltoernooien vóór Roland Garros maar twee partijen gewonnen. En in Parijs ging het dus meteen fout. "Ik kan gewoon niet zo goed bewegen op deze ondergrond", zei Kerber, die ook vertelde dat ze moeite had met de hoge verwachtingen. Vorig jaar won ze de Australian Open en de US Open, maar na die laatste triomf veroverde de Duitse geen titel meer.

Kvitova's winnende rentree in Parijs was opzienbarender dan de uitschakeling in de eerste ronde van Angelique Kerber. De Duitse nummer één van de wereld heeft, zoals ze zelf zei, een gecompliceerde relatie met gravel. Maar de manier waarop de beste tennisster van dit moment − op papier althans − verloor van de Russin Ekaterina Makarova was toch ontluisterend: 6-2, 6-2 in 82 minuten.

Kvitova, in 2012 kwartfinaliste op Roland Garros, zou zomaar tot een van de verrassingen van dit toernooi kunnen uitgroeien. Daar wilde ze gisteren uiteraard niet te veel op ingaan, ze was al blij dat ze zonder pijn een partij had gespeeld. "Mijn eerste overwinning was dat ik nog leef en dat ik mijn vingers nog heb", zei de 26-jarige Kvitova. "Maar natuurlijk heb ik ook nog mijn doelen als tennisster."

Als dank mocht Kvitova het toernooi gisteren openen op het Court Central. Na een simpele zege ( 6-3, 6-2) op de Amerikaanse Julia Boserup kon ze haar emoties nauwelijks de baas. "Terwijl ik doorgaans toch vrij nuchter ben", zei Kvitova. "Ik was al blij dat ik niet huilde toen ik de baan opkwam. Maar dit betekent veel voor mij. Familie en vrienden die mij in de moeilijke tijd hebben gesteund zaten op de tribunes."

Waar de Franse tennisfederatie nog een stokje stak voor de terugkeer van Maria Sjarapova, daar werd Petra Kvitova met open armen ontvangen. De Tsjechische Wimbledonkampioene van 2011 en 2014 werd in december door een inbreker met een mes in haar linkerhand gestoken. Aanvankelijk had ze haar rentree gepland in het grasseizoen, maar het herstel verliep zo voorspoedig dat ze zich inschreef voor Roland Garros.

Met die prestatie − ze klopte in de finale de Tsjechische qualifier Barbara Krejcikova met 6-2 en 6-1 − onderstreepte Bertens haar goede vorm op gravel. Ze wordt in de Franse hoofdstad gezien als een van de outsiders. Zeker ook na haar indrukwekkende spel in Madrid en Rome, waar ze onder meer tweemaal in twee sets won van Makarova, die gisteren veel te sterk was voor Kerber.

Het was al de tweede keer op rij dat Kerber in de openingsronde van Roland Garros onderuitging. Vorig jaar werd ze op het Court Central verslagen door Bertens, die na die triomf pardoes doorstoomde naar de halve finales. Gisteren trainde de in Breda woonachtige Bertens weer voor het eerst op het Parijse gravel, nadat ze zaterdag met succes haar titel had verdedigd in Neurenberg.

Haase bereikt de tweede ronde

Robin Haase staat voor het eerst sinds Wimbledon 2016 weer in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Op een snikhete baan 14 van Roland Garros versloeg de Hagenaar de jonge Australiër Alex de Minaur met 6-2, 6-3 en 6-1. In de volgende ronde treft Haase een speler van een ander kaliber: de Spanjaard Rafael Nadal of de Fransman Benoit Paire. "Ik heb nog niet over mijn volgende tegenstander nagedacht", zei Haase. "De kans is groot dat het Nadal wordt, maar hij moet er nog wel voor spelen. Anders kunnen we hem nu al de trofee geven."

Haase (30) serveerde sterk tegen De Minaur, de 18-jarige Australische belofte die via een wild card het hoofdtoernooi was binnengekomen. De aanmoedigingen van diens landgenoot Lleyton Hewitt (C'mon) hielpen De Minaur niet. Hij had geen vat op de service van Haase, die slechts één breekpunt tegen kreeg.

"Het enige dat ik mij kan verwijten is dat ik in de derde set soms moeite had om me te concentreren", zei Haase. Hij was met weinig gravelpartijen in de benen naar Parijs afgereisd. In vier toernooien won hij drie partijen.