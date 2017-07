Kvitova is dankbaar voor Wimbledon, maar verdrietig dat het nu voorbij is

Petra Kvitova heeft haar hoop op een derde Wimbledontitel moeten opgeven. De 27-jarige Tsjechische, kam­pioen in Londen in 2011 en 2014, werd in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Madison Brengle. Hoewel verrassend? Het was eigenlijk al een klein mirakel dat Kvitova op Wimbledon aanwezig was. Laat staan dat ze een serieuze kanshebber voor de titel was.

Het verhaal van Kvitova is bekend. Op 20 december werd ze in haar huis overvallen door een man die zich voordeed als controleur van de elektriciteitsmeter. Bij de worsteling die ontstond viel de indringer haar aan met een mes en verwondde haar linkerhand. De pezen van alle vingers werden beschadigd en in het ziekenhuis onderging ze een vier uur durende operatie. Artsen vreesden dat Kvitova wellicht nooit meer zou kunnen tennissen, maar de verwondingen herstelden voorspoedig. Na overleg met de medici en haar technische staf plande ze haar rentree in het gras­seizoen. Tot ieders verrassing meldde ze zich in mei al op Roland Garros. Als blijk van waardering mocht ze het toernooi openen op het Court Central.

Kvitova won haar eerste partij in Parijs, maar dat was van ondergeschikt belang. “Mijn eerste overwinning was dat ik nog leef en dat ik mijn vingers nog heb”, zei de emotionele Tsjechische. Na het verlies in de tweede ronde vertrok ze naar Engeland, waar ze het grastoernooi van Birmingham op haar naam schreef. Een triomf waarmee ze zich zomaar bombardeerde tot een van de favorieten voor de Wimbledontitel.

Droom Ook in Londen werd Kvitova met alle egards ontvangen. Haar wedstrijd uit de openingsronde tegen Johanna Larsson werd door de hoge heren van de All England Club op het Centre Court geprogrammeerd. Haar volgers in de playersbox droegen T-shirts met de woorden Courage, Belief and Love en ook de chirurg die Kvitova had geopereerd was aanwezig. Kvitova omschreef haar terugkeer op de belangrijkste tennisbaan van de wereld als een droom die uitkwam. “Iets beters had ik mij niet kunnen wensen”, zei de als elfde geplaatste speelster, die waarschuwde voor te veel optimisme over haar kansen op de titel. Toch stond haar naam bij de bookmakers op een prominente plek in het rijtje met favorieten. Er kwam echter een einde aan het verblijf van Kvitova op Wimbledon. Met 6-3, 1-6 en 6-2 verloor ze van Brengle, de Amerikaanse die in de eerste ronde te sterk was voor Richèl Hogenkamp. Voor het ingaan van de laatste game werd Kvitova op de stoel onderzocht door een fysiotherapeut en een dokter. Haar bloeddruk werd opgenomen en haar hartslag werd gecontroleerd. “Ik had moeite met ademen en voelde mij niet lekker”, zei Kvitova na de nederlaag. “Dat gebeurt soms en het is jammer dat het nu gebeurt. Ik was de hele dag al een beetje moe en ik had op het laatst niet de energie om mijn eigen spel te spelen. Ook mentaal ben ik op.” Terugkijkend op haar tiende Wimbledon was Kvitova dankbaar dat ze erbij kon zijn, maar ook verdrietig om de afloop.

