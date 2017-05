Kushner belooft volledige medewerking aan FBI-onderzoek

Bronnen bij de politiedienst hebben aan Amerikaanse media bevestigd dat hij iemand is waar ze ‘belangstelling voor hebben’. Kushner heeft bij monde van zijn advocaat zijn volledige medewerking beloofd.

Met de interesse van de politie voor Kushner − een verdachte is hij officieel nog niet − is het onderzoek naar de rol van Rusland bij de verkiezing van Trump in het Witte Huis beland en meteen zeer dicht bij de president zelf gekomen. De FBI − en onderzoekscommissies van het Congres − willen weten of mensen in de campagne-organisatie van Trump er van op de hoogte waren dat de Russen Trump hielpen. Door het buitmaken en laten uitlekken van e-mails van de Democraten brachten ze zijn tegenstandster Hillary Clinton in verlegenheid.

Kushner ‘vergat’ zijn Russische contacten op te geven

Inpalmen Daarnaast zou de FBI ook onderzoek doen naar ‘financiële misdrijven’ door betrokkenen bij de campagne van Trump. Wat voor soort misdrijven dat kunnen zijn, is niet bekend. Maar een van de Russen waarmee Kushner sprak was directeur Sergei Gorkov van VEB, een Russische staatsbank. Gorkov studeerde aan de FSB-academie, het opleidingsinstituut van de Russische veiligheidsdienst. De tekst loopt door onder de afbeelding. Ivanka Trump, dochter van president Donald Trump, met haar man Jared Kushner. © AFP Volgens voormalig CIA-directeur John Brennan waren de Russische inlichtingendiensten in 2016 duidelijk van plan de verkiezingen te beïnvloeden. En hun standaardmethode, vertelde hij vorige week tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden, is om contact te zoeken met mensen die nuttig zouden kunnen zijn en die ‘in te palmen’. Die term kan verwijzen naar beïnvloeding door gunsten te verlenen, maar ook naar chantage. Al is Kushner geen verdachte, hij heeft ook niet met zijn contacten met Russen te koop gelopen. Hij moest zijn contacten opgeven om toegang te krijgen tot staatsgeheimen, maar in eerst instantie ‘vergat’ hij dat. Een andere hoge adviseur van Trump, Michael Flynn, werd ontslagen omdat hij zelfs intern, tegen vice-president Mike Pence, zou hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur Sergei Kislyak. Bij een van die gesprekken was Kushner ook aanwezig. Volgens het Witte Huis was dat heel gewoon, omdat Kushner het aanspreekpunt was voor buitenlandse regeringen. Lees ook: Wie is wie in het onderzoek naar de banden tussen team Trump en Rusland?

Lees ook: Nieuwe aanklager is nachtmerrie voor Trump

