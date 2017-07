Kunstwerk van duizenden kraanvogels om MH17-slachtoffers te herdenken

Kraanvogels in alle soorten, maten en kleuren. In het Afrikahuis van de voormalige dierentuin in Emmen zijn ze verwerkt in kunstwerken. Geplakt tegen wanden, op kleur gesorteerd of juist niet, of gebruikt als mozaïekstenen.

De kraanvogel is in Japan een symbool voor geluk, liefde, saamhorigheid - en wie er duizend vouwt gaat een lang en gelukkig leven tegemoet. Dit is, zegt burgemeester Eric van Oosterhout, zo mooi dat je bijna de gruwelijkheid vergeet. "Je weet: 298.000 keer hield iemand een papiertje in handen en zei daarmee: ik denk aan je."

Van Oosterhout filosofeert hardop over de vraag waarom nu net deze ramp zo veel mensen raakt. "Natuurlijk waren er al die Nederlanders, maar er was ook die irrationaliteit. Want dit wás geen ongeluk. Het was één of andere gek in één of ander conflict die dacht: ik ga 298 mensen uit de lucht schieten."

Tjitske Dijkstra schakelde haar leerlingen op het Alfacollege in, die Hieke natuurlijk ook kenden. Maar de vouwerij verspreidde zich, en binnen de kortste keren kwamen er dozen vol kraanvogeltjes binnen uit alle windstreken. Binnen een paar maanden hadden ze er 298.000.

Dit laat zien waar het over gaat: over mensen. De eerste duizend zeggen me het meeste, want die zijn voor mijn zus. Siep Raap

"Dit haalt de ramp uit het politieke, uit het juridische", zegt een geraakte Siep Raap. "Dit laat zien waar het over gaat: over mensen. De eerste duizend zeggen me het meeste, want die zijn voor mijn zus."

Eveline Steenbrink vouwde 200.000 kraanvogeltjes van papiertjes van twee bij twee centimeter. Trots bekijkt ze het eindresultaat: een kraanvogeltjestapijt. "Ik begon ermee op mijn twaalfde, nam ze zelfs mee naar school. Verschillende keren verhuisden de zakken vol vogeltjes met me mee, wachtend op een goed moment. Dat kwam drie jaar geleden."

Ook kunstenaar Ingo Leth, die Dijkstra voorstelde de kunst hier tentoon te stellen, heeft iets met kraanvogels. Toen zijn moeder borstkanker kreeg, begon hij er duizend te schilderen: negen jaar kostte het hem. "Troost is een ingewikkeld iets. Vaak weten we niet hoe we moeten reageren. Dus reageren we helemaal níet, en dat is altijd fout. Met een kraanvogel zeg je: ik wens je geluk, liefde, vrede. Deze ruimte zit vol emotie."

Het vouwen maakte ook Tjitske Dijkstra zelf iets minder machteloos. "Pas toen het klaar was, kon ik niet meer schuilen voor mijn verdriet. Toen ben ik naar Santiago de Compostela gaan lopen. Hieke wilde een halfjaar naar Bali, dat stond op haar bucketlist. Dit stond op míjn bucketlist. En ik heb er een kraanvogeltje achtergelaten."

De kraanvogelkunst is tot eind september te zien in Emmen. Wat er daarna mee gebeurt is nog onzeker.

Herdenking in Vijfhuizen Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen vandaag met een defilé symbolisch het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Het is dan drie jaar geleden dat het vliegtuig met aan boord 298 mensen boven Oekraïne door een raket uit de lucht werd geschoten. Veruit de meeste inzittenden, 196 mensen, waren Nederlanders. Centraal in het programma staat het voorlezen van alle 298 namen van de slachtoffers. Na afloop daarvan leggen de koning en koningin als eersten bloemen bij het gedenkteken. Daarna volgen de nabestaanden. Toespraken zijn er onder anderen van Evert van Zijtveld (voorzitter Stichting Vliegramp MH17) en Esther Naomi Perquin (Dichter des Vaderlands). Ook aanwezig zijn minister-president Mark Rutte en de ambassadeurs van de landen die burgers onder de slachtoffers telden. Lees ook: Waarom Rusland geen fouten toegeeft en geen schuld bekent

